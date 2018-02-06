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Милонов – Бастрыкину: «У меня приёмные дети. И я не маньяк!»

6 Февраля 2018 в 16:00
Милонов – Бастрыкину: «У меня приёмные дети. И я не маньяк!»
ФОТО: НСН

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что в настоящий момент необходимости в пересмотре закона о декриминализации домашнего насилия нет.

Александр Бастрыкин раскритиковал декриминализацию домашнего насилия. Как сообщает «Интерфакс», глава Следственного комитета России заявил о необходимости вернуться к обсуждению этого вопроса. По его словам, следственные органы «задушили уличную преступность против детей», однако «маньяки» «переместились в семьи, причем в приёмные семьи».

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что в его семье воспитываются приёмные дети, однако они не сталкиваются с проблемами, о которых заявляет Александр Бастрыкин. К тому же, по словам Милонова, необходимости в пересмотре закона о декриминализации насилия - нет:

«Я сам воспитываю приёмных детей, и у меня таких проблем нет. И те мои друзья, которые также занимаются воспитанием приёмных детей, о них не слышали. А вообще, на мой взгляд, закон [о декриминализации домашнего насилия] вряд ли будет подвергаться пересмотру. Это происходит тогда, когда президент или правительство выступают с этой идеей, и она обсуждается. Пока такой дискуссии у нас нет», - заявил собеседник НСН.

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Напомним, в феврале прошлого года президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье. Закон переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Между тем,  второй и последующий факты домашнего насилия по-прежнему попадают в число уголовных преступлений.
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