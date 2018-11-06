Милонов предложил восстановить советскую цензуру

В эфире НСН депутат Госдумы рассказал, как можно прекратить выступления музыкантов, пропагандирующих суицид и экстремизм среди молодежи.

Прокуратура отменила пять концертов в Нижнем Новгороде из-за распространения запрещенной информации среди детей. Об этом сообщается на сайте областного ведомства. В их число попали Монеточка, Jah Khalib, HammAli & Navai и другие. В ходе проверки было установлено, что песни исполнителей содержат нецензурную брань и информацию, «способную вызвать желание употребить алкоголь и запрещенные вещества». Организаторов концертов привлекли к ответственности по статье 6.17 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию).



В связи с этим, депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов направил письмо на имя министра культуры РФ Владимира Мединского с предложением восстановить в России институт цензуры, который повсеместно использовался еще во времена Советского Союза.

Согласно инициативе, которая находится в распоряжении НСН, Виталий Милонов предлагает восстановить «в полной мере институт художественной и культурной цензуры в отечественных СМИ, театрах и иных площадках, которые могут быть использованы несознательными художниками, желающие пропагандировать экстремистские и иные опасные идеи и воззрения». По его мнению, многовековой опыт России, взятый за основу, сможет помочь контролировать современные культурные тенденции и уберечь молодёжь от пвоздействия радикального искусства.

«Культура должна воспитывать, делать людей лучше, провоцировать личностный рост, а не призывать делать бомбы или прыгать с крыши. Мы не говорим о цензуре в вакууме. Мы хотим вернуть в нашу жизнь понятие границ допустимого и недопустимого, философского размышления и опасного подстрекательства», — рассказал депутат в эфире НСН.

По словам Милонова, нормы допустимого во всех формах искусства сегодня являются не просто актуальным вопросом, но темой, которая обсуждается в российском обществе повсеместно. Депутат отметил, что с подобной проблемой общество сталкивается уже не в первый раз. Однако, согласно опыту царского и советского времени, когда механизм культурной и художественной цензуры действовал успешно, историй распространения запрещенной среди детей информации, а также склонения молодежи к суициду и экстремизму удавалось избежать. Но в период, когда цензура переставала работать, рушились и империи.

«И Империя и Союз рухнули не из-за каких-то абстрактных проблем, а из-за, в первую очередь, бардака в культуре и искусстве», — заявил Милонов.

Напомним, внимание Следственного комитета привлекла песня Монеточки и Noize MC под названием «Чайлдфри». По мнению юриста Сергея Афанасьева, который обратился в СК с просьбой о проверке, песня пропагандирует преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних.