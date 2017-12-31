Милонов пожелал россиянам чистого интернета в новом году

Депутат Госдумы поздравил россиян с Новым годом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН пожелал россиянам чистого интернета и красивой русской песни.



«Дорогие москвичи, те, кто хочет стать москвичами, а также петербуржцы, потому что он не хотят стать москвичами, я желаю вам, чтобы этот новый 2018 год был окрашен народными метафизическими огнями, горящими на пепелищах коллекторских агентств. Желаю, чтобы год был прекрасен чистотой интернета от всяких негодяев, пропагандистов, педофилов и жуликов. Ну и, конечно желаю, чтобы год был прекрасен чистотой и красотою русской песни, которая похоронит под своими шагами гнойные фанеры поп-музыки», сказал Милонов.

Бывший детский омбудсмен, адвокат Павел Астахов в эфире НСН назвал наступающий год временем больших надежд.