Воскресенье
31 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Общество

Милонов пожелал россиянам чистого интернета в новом году

31 Декабря 2017 в 16:00
Милонов пожелал россиянам чистого интернета в новом году
Депутат Госдумы поздравил россиян с Новым годом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН пожелал россиянам чистого интернета и красивой русской песни.

«Дорогие москвичи, те, кто хочет стать москвичами, а также петербуржцы, потому что он не хотят стать москвичами, я желаю вам, чтобы этот новый 2018 год был окрашен народными метафизическими огнями, горящими на пепелищах коллекторских агентств. Желаю, чтобы год был прекрасен чистотой интернета от всяких негодяев, пропагандистов, педофилов и жуликов. Ну и, конечно желаю, чтобы год был прекрасен чистотой и красотою русской песни, которая похоронит под своими шагами гнойные фанеры поп-музыки», сказал Милонов.

Бывший детский омбудсмен, адвокат Павел Астахов в эфире НСН назвал наступающий год временем больших надежд.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.