Милонов поддержал идею о пожизненных сроках для педофилов

Виталий Милонов в эфире НСН выразил однозначную поддержку новой инициативе Яровой.

Законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов, внесен на рассмотрение в Госдуму. В пояснительной записке к документу говорится, что за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, в случае, если эти действия повлекли за собой тяжкие последствия, должно устанавливаться пожизненное лишение свободы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что педофилов нужно выявлять еще до совершения ими преступлений.

«Касаемо новых поправок я думаю, что это хорошая инициатива коллеги Яровой. Сейчас и так им дают достаточно большие сроки, но должны давать еще больше. Но преступление должно быть доказано. Там нужен целый комплекс мер. Мы должны дополнительно привлекать к ответственности педофилов, которые сейчас безнаказанно ходят и планируют совершение преступления. Это моя инициатива по поиску подобной информации в сети Интернет», - пояснил он.

Политик также выступил за прохождение специальной медицинской экспертизы для сотрудников образовательных учреждений.

«Следует задуматься о том, чтобы не доводить до беды. Нужно проходить обязательную медицинскую экспертизу тем, кто хочет начать работу в детских садах и школах. Люди должны понять, что это нормальная потребность общества - защитить себя от злодеев, которые пытаются притворяться педагогами», - добавил он.

Ранее депутат в беседе с НСН предложил выработать собственные критерии для определения гомосексуальности жителей РФ.