Милонов и Лисовец поспорили о размерах манекенов в магазинах

ФОТО: wikipedia.org/Coline Rose

Депутат Госдумы в эфире НСН раскритиковал «анорексичные» манекены, в то время как стилист призвал не превращать всю страну в рынок.

В российских магазинах женской одежды могут запретить использовать только «худые» манекены. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующие поправки народный избранник уже 16 января направит министру промышленности и торговли Денису Мантурову. По его мнению, манекены, представляемые в магазинах, должны соответствовать 46-48 размерам, сообщает RT.

В эфире НСН депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил такую инициативу желанием смотреть на красивых девушек.

«У нас откуда-то пришёл стандарт, что красиво выглядеть могут только анорексичные фанеры неестественно маленького веса. Это всевозможным образом пропагандируется, в том числе с помощью манекенов. Ни для кого не секрет, что любая девушка хочет выглядеть модно. Посещая магазин, она видит, что вещи, которые она может купить, чтобы стать красивой, хорошо сидят только на плоских, не способных к деторождению анорексичных цыплятах. В мире моды законодатели – мужчины, но мужчины в мире моды рассматривают девушек с точки зрения экономии материалов, более выгодной посадки той или иной вещи. Они принесли в наш мир стандарт, что идеал красоты – это иссушенная диетами полумёртвая девушка», - возмутился депутат.

В свою очередь,в эфирепризвал не превращать Россию в рынок.

«Естественно, [манекены] худые. Они не всегда совпадают со среднестатистическим человеком. Они больше модельные, а иногда меньше. Благодаря этому мы видим симпатичную, на мой взгляд, картинку. На это приятней смотреть, чем на манекены 54 или 56 размера. Давайте не будем превращать всю страну в рынок и навязывать людям, которые занимаются fashion-бизнесом, ставить манекены разных размеров», - заявил Лисовец.

Напомним, ранее Виталий Милонов предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову убрать алкоголь в специальные пространства, чтобы их не было видно на прилавках. Депутат посчитал, что так от продукции можно будет оградить детей и подростков. В качестве примера народный избранник привёл табачную продукцию, где подобные меры уже действуют.