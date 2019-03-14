Михаил Шац решил не вмешиваться в спор членов жюри КВН

Леонид Ярмольник и Юлий Гусман ФОТО: РИА Новости

КВНщик со стажем Михаил Шац в эфире НСН заявил, что он прошел все стадии принятия и отрицания игры.

Члены жюри КВН Леонид Ярмольник и Юлий Гусман поспорили о качестве юмора современных команд.

Накануне актер Ярмольник, который после 20 лет сотрудничества, отказался судить игры, заявил, что качество передачи сильно упало и «сейчас одна достойная шутка за игру — это уже победа». При этом о выступлениях КВН прежних лет отозвался с теплотой — их Ярмольник назвал «пульсиком времени».

Отреагировал на критику Ярмольника режиссёр Юлий Гусман, пожалуй, самый маститый и самый постоянный член жюри. Он уточнил, что новый сезон КВН уже принес несколько «блистательных выступлений и шуток». В эфире радиостанции «Говорит Москва» Гусман назвал Ярмольника «темпераментным и экспансивным».

«Мне кажется, он преувеличивает. Я не знаю, чем вызвано его мнение. Леонид Исаакович взрослый человек с огромным чувством юмора, умный, яркий, имеет право на свою точку зрения. Но мне кажется, она несправедлива», — отметил Гусман.

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«Мне сложно комментировать диалог таких ярких и можно даже сказать эпатажных людей. Мне кажется, что любой проект проходит стадии одобрения, отрицания, потом принятия. Это касается и КВН. Когда ты молод и сам играешь, ты всю критику отрицаешь. Ты уверен, что - единственный и уникальный. Потом ты понимаешь, что это вовсе не так. Потом ты перестаешь играть, тебе перестает нравиться. Игра проходит все эти стадии. И все, кто играл в КВН, скажет, что он уже не тот. Это – правильно. КВН – это странная штука, которая соответствует своему биологическому возрасту, не настоящему…», - высказал свою позицию Михаил Шац.

Напомним, первая передача КВН вышла в эфир 8 ноября 1961 года. Один из создателей игры, Президент международного союза КВН и творческого объединения «АМиК» Александр Масляков заметил, что «для меня КВН - это просто Жизнь. А "жизнь" - это не всегда остроумно, правда, как выясняется, всегда довольно быстро».