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Общество

Метеоролог: Ураган «Фредерике» уже затронул Росссию

18 Января 2018 в 19:14
Метеоролог: Ураган «Фредерике» уже затронул Росссию
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал НСН, как бушующий в Нидерландах и Германии ураган влияет на погоду в России. 

Зимний ураган «Фредерике» обрушился на Нидерланды и северо-западные регионы Германии. Из-за капризов стихии прерваны железнодорожное и воздушное сообщение. Порывы ветра валят деревья, срывают крыши с домов. Кроме того, сообщается о многочисленных пострадавших и одном погибшем.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в эфире НСН заявил, что установившаяся в центральной России погода – часть этого урагана.

«Частично это затрагивает Россию: в западных областях и в центральной части отмечается сильный порывистый ветер.  Идут осадки. В западных областях идут снег и мокрый снег, где-то отмечаются замерзающие осадки с образованием гололёда. В центральной части – это снег, метель, порывистый ветер. Ветер достаточно сильный: 12-17 метров в секунду. В Москве ветер сильнее не станет, а вот на юге России может усилиться до 20-25 метров в секунду», - заявил он.

Как сообщается, ураган «Фредерике» движется в сторону Восточной Европы.  В ночь на пятницу достигнет территории Польши. 

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