«Меньше мяса, больше хлеба». В Союзе потребителей спрогнозировали рацион россиян

Председатель Союза потребителей России прокомментировал НСН новость о подорожании хлебобулочной продукции.

Крупные красноярские производители хлеба обратились к торговым сетям с просьбой поднять отпускные цены на все виды их продукции, что в свою очередь может привести к росту цен на хлебобулочные изделия на 8–12%. Представители предприятий сообщили, что в последний раз цены увеличивались на 5–10% в начале 2016 года. Производители весь этот период удерживали цены, и изготовление некоторой продукции стало нерентабельным. По данным газеты «Коммерсант», переговоры о повышении отпускных цен складываются нелегко. Многие торговые сети не готовы к этому шагу.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН предположил, что из-за подорожания хлеба россияне будут потреблять меньше мясной продукции.

«Мы с вами реагировали на все это достаточно спокойно, когда росли и наши доходы. Проблема последних лет заключается в том, что рост реальных доходов остановился, а у некоторых групп населения они и вовсе снижаются. Подавляющее число населения находится в ситуации, которая сдерживает потребление. Что касается хлебобулочных, нет более дешевых продуктов, которыми можно было бы заменить эти, когда растут цены на них. Что же, будем платить больше за счет сокращения потребления более дорогих продуктов, например, из мясной группы. Думаю, что будет так», - заявил он.

Собеседник НСН напомнил о непрерывном подорожании продуктов в России.

«Я пока не слышал, чтобы где-нибудь кроме Красноярского Края была такая постановка вопроса, цены у нас растут постоянно, мы с вами видим, что бывают некоторые снижения цен на сезонную продукцию, например, на овощи. Но они быстро отыгрываются и с лихвой окупаются последующим ростом, когда заканчиваются поступления на рынок. Понятно с чем это связано, в первую очередь с тем, что у нас плохо с инфраструктурой, хранением собранного урожая. А вот что касается основных видов продукции, то цены только растут», - сообщил он.

Ранее председатель Союза потребителей России заявил НСН, что питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц можно, но вряд ли это будет вкусно. Такое высказывание он сделал после того, как Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что этой суммы «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Ее фраза вызвала большой общественный резонанс, сама чиновница вскоре после своего высказывания была уволена.