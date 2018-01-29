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Общество

Медведев утвердил список из 44 госуслуг для всех субъектов России

29 Января 2018 в 17:52
Медведев утвердил список из 44 госуслуг для всех субъектов России

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил перечень из 44 государственных услуг, которые должны оказываться вне зависимости от места проживания гражданина РФ. На совещании с вице-премьерами в понедельник, 29 января, он также сообщил, что перечень в будущем будет расширяться.

Граждане смогут подать документы в любом подразделении профильного государственного органа, внебюджетного фонда или в МФЦ - при наличии соответствующих соглашений. В указанный перечень также войдут и госуслуги для юридических лиц.

По мнению Медведева, инициатива предоставит гражданам больше возможностей и удобства при получении госуслуг, сообщает РИА Новости.

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