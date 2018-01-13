Медики посоветовали провести старый Новый год без новостей и алкоголя

Научный сотрудник НИИ профилактической медицины Галина Холмогорова в эфире НСН рассказала, как вести себя при высоком атмосферном давлении, которое ожидается 13 января.

Погода в канун старого Нового года подарила москвичам настоящую зиму. Столбики термометров утром 13 января застыли на отметке -9 градусов. Приятной неожиданностью для жителей столицы и области стало появление солнца, которого из-за плотных облаков не было видно уже давно. Но вместе с этим появились и неприятные сюрпризы антициклона. Синоптики предупредили, что атмосферное давление в регионе может вырасти 772 мм ртутного столба, чего в Москве не было с 1937 года.

Научный сотрудник НИИ профилактической медицины Галина Холмогорова в эфире НСН рассказала, что труднее всего такие капризы природы переживают метеозависимые люди, а также те, кто страдает гипертонической болезнью.

«Как правило, при повышении атмосферного давления, у людей, страдающих гипертонической болезнью, может повышаться артериальное давление. Если человек аккуратно выполняет назначение врача, правильно принимает лекарства и адекватно лечится, то его артериальное давление остается на его «рабочих цифрах». Если же люди этого не делают, а гипертоники, к сожалению, лечатся довольно плохо и неаккуратно, тогда возможно повышение артериального давления», - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что очень многие люди, страдающие гипертонией, бросают принимать лекарства, едва их показатели стабилизируется.

«Они думают так: зачем я будут принимать таблетки и приучать свой организм к лекарствам. Сделаю перерыв, а если опять поднимется давление – приму лекарство. Это очень плохая позиция, поскольку мы всегда говорим гипертоникам при назначении лекарств, что принимать их надо не тогда, когда давление уже поднялось, а постоянно, чтобы оно не поднялось. Это самое важное условие», – подчеркнула Галина Холмогорова.

Помимо приема лекарств, гипертоникам, а также людям, страдающим ишемической болезнью сердца и тем, кто перенес инфаркт миокарда, надо следить за собой. При высоком атмосферном давлении не исключен коронарный спазм и усиление неприятных ощущений в области сердца, а потому любые физические нагрузки лучше исключить.

«Даже домашняя уборка и прием гостей, поход в гости, любимые внуки и другие обычные дела могут сказаться плохо на организме. Все это необходимо исключить и переждать опасный период»

Кроме того, нужно постараться обеспечить себе душевный покой. В первую очередь, специалист советует отрешиться от информационной нагрузки. Также рекомендовано ограничить употребление тяжелой пищи и алкоголя.

«Сейчас, после Новогодних праздников, когда была такая колоссальная перегрузка организма вкусностями и алкогольными напитками, совсем неплохо устроить себе разгрузочные дни – отказаться от жареной, тяжелой пищи, а также исключить алкоголь. Больше растительных и молочных продуктов. Это принесет пользу и поспособствует тому, что ваше артериальное давление будет находиться в пределах возрастной нормы. Парадоксально, что все эти ограничения выпали на старый Новый год. Но тут здоровье выходит на первый план. Мы и так больше десяти дней шатались по гостям, пили-ели-веселились, а потом посмотрели на тонометр – и прослезились», - заключил Галина Холмогорова.

Старый Новый год или Новый год по юлианскому календарю традиционно отмечается в России с 13 на 14 января. Праздник появился в результате календарной реформы 1918 года. К слову, многие верующие устраивают настоящий новогодний пир именно на старый Новый год, потому как Новый год по новому стилю приходится на 40-дневный пост, который предшествует Рождеству (7 января).