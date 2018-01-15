Массовое отравление в Люберцах могло произойти из-за грязной посуды

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Причиной массового отравления кадетов в Люберцах могла стать грязная посуда. Такую версию сообщила мать одного из пострадавших детей в своем Instagram.



Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что отравление мог вызвать некачественный винегрет, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Массовое отравление в кадетской школе в Люберцах произошло в понедельник, 15 января. Пострадали несколько десятков человек. 43 ребенка и 7 взрослых находится в медучреждениях с острой пищевой токсикоинфекцией.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает Ura.ru.

