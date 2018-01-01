Мариничев: Пусть в новом году все будет стабильно, как курс рубля

Интернет-омбудсмен в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН пожелал россиянам, стабильности, оптимизма и надежности.



«С новым 2018-м. Желаю, чтобы в новом году все было стабильно, как курс рубля, оптимистично, как курс биткоина, надежно, как ваша вторая половина. Пусть все плохое останется в 2017 году, а все хорошее перейдет в 2018-ый. Друзья, с Новым годом, радости, удачи, веселья, везенья и просто хорошего, отличного настроения!», - пожелал Мариничев.

Ранее магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в эфире НСН пожелал россиянам мира и спокойствия в новом году.