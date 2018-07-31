Мариничев объяснил, почему интернет-компании не выполняют закон Яровой

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Дмитрий Мариничев в эфире НСН рассказал, что дублирование информации, которой оперируют ОРИ, приведёт к колоссальным денежным затратам.

Интернет-компании до сих пор не выполняют требования закона Яровой, согласно которому они должны хранить разговоры и переписки пользователей. Это происходит, потому что им до сих пор не разъяснили, каким образом придётся предоставлять информацию правоохранительным органам. Соответствующие документы будут разработаны до конца лета Министерством цифрового развития, сообщает РБК со ссылкой на источники. В то же время хранить данные организаторы распространения информации (ОРИ) должны с 1 июля.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН пояснил, что дословное прочтение закона и исполнение его приведёт к колоссальным денежным затратам.

«Опасения со стороны ОРИ обоснованы. Документ вызывает опасения с точки зрения корректности трактовок. Это тревожит интернет-компании. Если читать дословно, то написано, что операторы распространения информации должны будут практически дублировать инфраструктуру для того, чтобы хранить всё, что они обрабатывают. Существует неразбериха с точки зрения того, кто, что и как должен делать. Универсального механизма хранения трафика и доступа к нему не существует. Это можно сделать только путём написания или изменения информационных систем. Сейчас бизнес-сообщество волнует механизм взаимодействия со спецслужбами, чтобы предоставлять им трафик, который находится в информационных системах, а не дублировать его и хранить на отдельных устройствах, что приводит к колоссальным денежным затратам», - отметил собеседник НСН.

По словам Дмитрия Мариничева, закон Яровой ставит для интернет-компаний некорректную задачу.

«Здесь нужно понимать, что единственное, что есть в бизнесе ОРИ – это данные, которыми он оперирует, хранит и обрабатывает. Дополнительная нагрузка по вторичному сохранению в каких-либо смежных системах информационных – недопустимая роскошь, которая создаст ухудшение конкурентной среды в российских компаниях. Надо понимать, что интернет-компании конкурируют не внутри страны, а в рамках всего мира. Естественно, глобальное ухудшение себестоимости скажется на конкурентных преимуществах. Тут не то, что избыточность, а некорректное представление задачи», - пояснил в эфире НСН Мариничев.

Напомним, с 1 июля все операторы связи и организаторы распространения информации должны были приступить к хранению переписки и переговоров пользователей в течение полугода. В течение пяти лет ёмкость оборудования, которое будет осуществлять хранение данных, будет увеличиваться. Закон Яровой был принят ещё в 2016 году.