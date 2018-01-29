Мама, пенсия и льготы делают российских мужчин «самыми ленивыми в мире»

Кадр из комедийного сериала "Наша Раша"

Коммерческий директор Antal Russia Люк Джонсон в эфире НСН объяснил, почему деловая активность мужчин в России намного меньше, чем в других странах.

Российские мужчины трудятся меньше всех в мире. Как утверждается в докладе специалистов НИУ «Высшая школа экономики», активный трудовой стаж сильной половины нашей страны составляет 33,8 года, что намного меньше чем в Японии (45,2 года), Голландии (42,8 лет) или США (40 лет).

Партнер и коммерческий директор рекрутингового агентства Antal Russia Люк Джонсон в эфире НСН объяснил такую статистику совокупностью нескольких факторов. Это и низкий пенсионный возраст, и льготный стаж, при котором человек может выйти на пенсию еще до 40 лет, ну и лень, конечно, ее ведь тоже никто не отменял.

«Если мы говорим про количество лет – это одно, а если про то, что сделано за это время – совсем другое. Давайте посмотрим на продолжительность жизни. Среднестатистический российский мужчина умирает примерно в 61 год. То есть мужчины в России умирают гораздо раньше, чем в Северной Америке или Японии. Отчасти статистика связана с этим. К тому же не надо забывать, что в России пенсионный возраст гораздо ниже, чем в странах западного мира – 60 лет, а не 65 и не 67, как в Европе. В то же время в России очень много профессий, позволяющих выйти на пенсию значительно раньше, есть определенные льготы. Также многие люди, став пенсионерами, продолжают работать неофициально и труд их не учитывается», - пояснил собеседник НСН.

Если с продолжительностью трудового стажа, по словам Джонсона, все более-менее понятно, то к продуктивности работы российских мужчин действительно возникает много вопросов.

«Я считаю, что очень многое осталось неизменным с советских времен, когда зарплату получали только за то, что приходили на работу. Есть такое ощущение. Наши заказчики-иностранцы говорят: «Русские мужчины ленивы, потому что привыкли, что за них все сделает мама». В России даже есть такая поговорка: «Работа не волк, в лес не убежит». Здесь нет людей, которые боятся потерять работу. Нам порой сложно объяснить иностранным клиентам, почему человек сейчас не работает. А в России считается абсолютно нормальным уволиться, потому что устал и хочется отдохнуть, побыть на даче 2-3 месяца, а потом, осенью снова начать искать работу. У европейцев же считается, что если человек не работает, то его либо уволили, либо он – бездельник. Или, как говорил ваш Юрий Андропов - тунеядец», - подчеркнул Джонсон.

Говоря про себя, Джонсон отметил, что выбивается из общей статистики, несмотря на долгие годы работы в России.

«Я не такой. Я люблю делать деньги, и меня воспитали, что все надо делать самому, потому что никто за меня ничего не сделает», - признался НСН коммерческий директор Antal Russia.

По данным Минздрава РФ в 2017 году средняя продолжительность жизни соотечественников выросла и составила 77 лет у женщин и 66,5 лет у мужчин. Самым низким этот показатель был в 2002 году. Тогда российские мужчины в среднем доживали до 58,6 лет.