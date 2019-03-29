Максим Леонидов – о войнах между элитами

Максим Леонидов

Богатой на яркие события выдалась уходящая неделя в России.

Чего стоят задержания сразу двух еще недавно сильных мира сего – бывшего министра Михаила Абызова и бывшего губернатора и полпреда Виктора Ишаева. Однако, проблемы Абызова – это проблемы Абызова и его деловых партнеров. У обывателей куда больший интерес вызвали события, происходившие с людьми их уровня. Тут вне конкуренции оказались увольнение учительницы в Барнауле за фото в купальнике и смех врачей над своей зарплатой в башкирском городе Салават. «Мракобесием» назвал травлю учительницы за фотографии известный российский музыкант Максим Леонидов в интервью НСН.

«Мне кажется, что профессия не имеет к этому никакого отношения. Это абсолютный пример мракобесия, которое происходит сейчас. Это – звенья одной цепи. С законами о том, что нельзя обижать верующих, нельзя обижать чиновников. Естественно, что на местах у нас есть прекрасные традиции перегибов, забеганий вперед, подлизываний. Это то же самое, что в каком-то городе РПЦ заставляет человека с мостиков снимать фигурки домовых. Очаровательные фигурки домовых, добрые, симпатичные, к перилам приделаны, а у нас, видишь, РПЦ против: все это пропаганда там какого-то многобожия», - сказал музыкант.

Из той же оперы горький смех башкирских врачей над теми суммами зарплат, которые озвучила на встрече с членом СПЧ начальница роддома, где они работают. Нужно менять сознание, а этим никто не занимается, - указал Максим Леонидов.

«Рыба с головы гниет. Все эти мелкие примеры… и про зарплаты медиков, и про сумасбродство РПЦ и про этих идиотов, которые за пост в купальнике хотят женщину уволить. По одному эти сорняки не выдернешь. Нужно общество менять, сознание менять. К сожалению, наше правительство ничего не делает для того, чтобы поменять это сознание в хорошую сторону», - отметил Леонидов.

Что же касается громкого задержания бывшего министра Михаила Абызова, о котором мы упоминали в самом начале, то эта история – не про торжество справедливости, - полагает собеседник НСН.

«Знаете, мне странно, что в правительстве Медведева уже не первого человека сажают за воровство, но при этом самого Медведева это никак не касается. Так что, мне кажется, это вообще никакого отношения не имеет к воровству, поскольку они все воруют. Это имеет отношение к какой-то игре в верхах, к распределению власти. Опять же, к распределению пирога. Я абсолютно не верю в торжество справедливости в этом смысле», - посетовал Леонидов.

И в этом мнении Максим Леонидов не одинок: во многих комментариях к аресту бывшего министра звучало одно и то же предположение – война элит.

Всеволод Нерознак