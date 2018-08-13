Любимов: Ведущие «Взгляда» не знали о проблемах на ОРТ при Листьеве

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В эфире НСН журналист назвал неправдоподобными рассуждения коллег по программе «Взгляд» на ОРТ относительно версий убийства Владислава Листьева.

Версию о причастности бизнесмена Бориса Березовского к убийству генерального директора ОРТ Владислава Листьева озвучил один из ведущих программы «Взгляд» Дмитрий Захаров. В эфире программы на портале MixTV он отметил, что от моратория на рекламу, который в то время ввел телеканал, части «дохода лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне». В свою очередь, еще один экс-ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский опроверг эту версию, заявив, что решения о моратории на рекламу принимал совет директоров канала, а не лично Листьев, и стрелять в него «всё равно что стрелять в телевизор», сообщает РЕН ТВ.



В эфире НСН журналист Александр Любимов, который также вел программу «Взгляд» в середине 1990-х годов, заявил, что в рассуждениях его коллеги Дмитрия Захарова «нарушена причинно-следственная связь».

«Я очень близок был к этому процессу, рекламной части рынка на Первом канале [ОРТ] и постоянно общался с Березовским, его коллегами, с Владиком. Это более серьезный разговор, не для одной строчки. То, как Дима это излагает, не соответствует реальности. Нарушена причинно-следственная связь. Это не значит, что я на сто процентов уверен, что Березовский это заказал, или не Березовский. Но то, как он это формулирует, не соответствует тому, что происходило на самом деле. Хотя близко к тому, что там было»,- отметил Александр Любимов.

Он также считает, что журналисты не должны озвучивать версии убийств. «Дима - замечательный мой товарищ, с которым мы давно уже общаемся и дружим. Но он, я, Политковский - что мы можем прокомментировать? Мы что, специалисты по следствию? Мы находились на месте преступления? Есть люди, которые значительно ближе к этому процессу, которые могут это прокомментировать. Ни Дима, ни Саша особенно знали, что происходило тогда на Первом канале [ОРТ]. Это оценочное суждение, сейчас так модно говорить», - заявил Александр Любимов.

Напомним, Владислав Листьев был застрелен в марте 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы, пишет RT. Убийство до сих пор остается нераскрытым. Бизнесмен Борис Березовский 23 марта 2013 года был найден мёртвым в своём особняке в британском графстве Беркшир. Отметим также, что экс-ведущий «Взгляда» Александр Политковский является супругом журналистки Анны Политковской, ставшей жертвой покушения в октябре 2006 года. По одной из версий, к убийству также мог быть причастен Борис Березовский, сообщает Ura.ru.