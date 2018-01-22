Лысаков: Штрафными деньгами заткнуть бюджетные дыры не получится

В эфире НСН депутат Госдумы поддержал инициативу Минтранса направлять в бюджеты регионов средства, полученные со штрафов за ПДД.

Министерство транспорта РФ предложило обязать регионы тратить собранные с автомобилистом штрафы на ремонт, содержание и строительство дорог. На сегодняшний день у субъекта РФ есть выбор – направить «штрафные деньги» в дорожный фонд, либо распорядиться по своему усмотрению.



Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что предложение Минтранса поможет улучшить качество дорожной сети, но только при условии, что деньги будут использоваться строго по назначению.

«По идее, системы автоматической видео- и фото- фиксации должны минимизировать, уменьшать количество нарушений, профилактировать их, мотивировать водителей на законопослушное поведение. А власти практически всех регионов уже заранее в доходную часть бюджета закладывают штрафные деньги и ставят цель – собрать как можно больше штрафных денег. Вместо того, чтобы уменьшать количество нарушителей, всеми способами пытаются это количество увеличить, потому что, чем больше нарушителей, тем больше штрафов, тем больше поступлений в региональные бюджеты. Сейчас они эти штрафные деньги используют по любому назначению, затыкают многочисленные бюджетные дыры. А так деньги будут целевые – их можно будет тратить только на ремонт и строительство дорог. Предложение вполне здравое, при условии, если эти деньги не будут разворованы, как это зачастую бывает. Мы знаем, что некоторые руководители дорожных агентств в некоторых регионах находятся под следствием – у них изымали деньги мешками. При условии этих денег строго по назначению, конечно, состояние дорог должно улучшиться. Потому что основная проблема при строительстве и ремонте дорог – это недофинансирование», - заявил депутат.

Проект поправок, которые Минтранс предлагает внести в Бюджетный кодекс РФ, после обсуждения в комиссии по законопроектной деятельности будет рассмотрен на заседании правительства, а затем, может быть, внесен в Госдуму, Пишут «Известия». В случае одобрения инициативы, с 1 января 2019 года штрафы за нарушение ПДД, в том числе зафиксированные камерами, будут поступать в региональные дорожные фонды.