Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Общество

Лётчик Ярошенко лишился прогулок за голодовку, в которой не участвовал

1 Февраля 2018 в 11:10
Лётчик Ярошенко лишился прогулок за голодовку, в которой не участвовал

Жена заключённого в США россиянина рассказала в эфире НСН, что новый охранник тюрьмы действует очень жёстко.

В США ужесточили условия содержания российского лётчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме «Форт-Дикс». Теперь ему нельзя гулять, а также покупать продукты и лекарства. Такие меры были приняты не только по отношению к россиянину, но и ко всем заключённым за мирные протесты из-за нарушения их прав. В свою очередь, в министерстве иностранных дел РФ пообещали приложить максимум усилий для решения проблемы и возвращения лётчика на родину, сообщают «Известия».

В то же время жена осуждённого в США россиянина Виктория Ярошенко в эфире НСН пояснила, что сам лётчик в мирных протестах участия не принимал.

«Пришёл охранник из строгого режима. Его перевели в эту тюрьму, и он решил здесь тоже устроить строгий режим: заборами каждый блок обносит, прогулка по расписанию, может в столовую не пустить. Этот охранник действует жёстко и заключённым это не нравится. Один из блоков решил устроить голодовку. По этому поводу всех закрыли по камерам и всю тюрьму наказали.  Он (имеется в виду Константин Ярошенко – НСН) не участвовал в этой голодовке», - пояснила НСН жена лётчика.

Жена Ярошенко призналась, что с нетерпением ждёт встречи Москальковой и Хантсмана
По словам Виктории Ярошенко, раньше подобных ситуация не было.

«По поводу ужесточения условий мы можем обратиться только в МИД. Критической ситуации по поводу тюрем ещё не было, чтобы обращаться в МИД. Мы ставили в известность, но раньше всё было более или менее цивилизованно», - заключила Ярошенко.

Напомним, Константин Ярошенко отбывает 20-летнее заключение в США за якобы контрабанду крупной партии наркотиков. Россиянина похитили в Либерии в 2010 году, после чего отправили в США. Приговор был зачитан в 2011 году. Константин неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. В декабре ему сделали очередную операцию.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.