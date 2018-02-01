Лётчик Ярошенко лишился прогулок за голодовку, в которой не участвовал

Жена заключённого в США россиянина рассказала в эфире НСН, что новый охранник тюрьмы действует очень жёстко.

В США ужесточили условия содержания российского лётчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме «Форт-Дикс». Теперь ему нельзя гулять, а также покупать продукты и лекарства. Такие меры были приняты не только по отношению к россиянину, но и ко всем заключённым за мирные протесты из-за нарушения их прав. В свою очередь, в министерстве иностранных дел РФ пообещали приложить максимум усилий для решения проблемы и возвращения лётчика на родину, сообщают «Известия» .

В то же время жена осуждённого в США россиянина Виктория Ярошенко в эфире НСН пояснила, что сам лётчик в мирных протестах участия не принимал.

«Пришёл охранник из строгого режима. Его перевели в эту тюрьму, и он решил здесь тоже устроить строгий режим: заборами каждый блок обносит, прогулка по расписанию, может в столовую не пустить. Этот охранник действует жёстко и заключённым это не нравится. Один из блоков решил устроить голодовку. По этому поводу всех закрыли по камерам и всю тюрьму наказали. Он (имеется в виду Константин Ярошенко – НСН) не участвовал в этой голодовке», - пояснила НСН жена лётчика.

По словам Виктории Ярошенко, раньше подобных ситуация не было.

«По поводу ужесточения условий мы можем обратиться только в МИД. Критической ситуации по поводу тюрем ещё не было, чтобы обращаться в МИД. Мы ставили в известность, но раньше всё было более или менее цивилизованно», - заключила Ярошенко.

Напомним, Константин Ярошенко отбывает 20-летнее заключение в США за якобы контрабанду крупной партии наркотиков. Россиянина похитили в Либерии в 2010 году, после чего отправили в США. Приговор был зачитан в 2011 году. Константин неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. В декабре ему сделали очередную операцию.