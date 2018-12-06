Лёгкие деньги. Почему украинцы лидируют в рейтинге наркозакладчиков?

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Председатель правления Национального антинаркотического союза подтвердил НСН, что среди наркозакладчиков часто встречаются граждане Украины.

Нарковоротами в Европу назвал Украину заместитель начальника Главного управления МВД по контролю над оборотом наркотиков Кирилл Смуров, сообщает РБК. По его словам, граждане Украины заняли первое место в списке иностранцев, вовлечённых в оборот наркотиков, опередив выходцев из Средней Азии.

Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников в эфире НСН подтвердил, что украинцы часто оказываются замешанными в обороте наркотиков, однако утверждать, что именно из их страны идёт трафик, он не взялся. Также он объяснил, почему работа с закладкой наркотиков стала настолько популярна среди граждан Украины.

«Я не могу сказать, что через Украину идёт основной приток [наркотиков]. Мы работаем на улицах, поэтому у нас чуть другая картина. Мы не можем видеть, откуда идёт наркотрафик, но мы видим, что действительно, среди закладчиков очень часто встречаются граждане Украины. Это объясняется лишь тем, что это очень лёгкий криминальный заработок. По сути, ты берёшь партию наркотиков, не знаешь, у кого, всё это делается через интернет, расфасовываешь её, раскладываешь и после получаешь деньги. В день так можно зарабатывать от 3 до 10 тысяч рублей. Конечно, на это многие ведутся. У граждан Украины в связи с ситуацией (конфликт на юго-востоке Украины — прим. НСН) положение трудное, поэтому многие выбирают криминальный путь», — рассказал Лушников.

Добавим, по данным МВД в России с начала года было зарегистрировано более 150 тысяч преступлений, связанных с наркотическими веществами. Из них 62 тысячи касались незаконного хранения наркотиков, 82 тысячи — со сбытом веществ. Более полутора тысяч лиц, вовлечённых в преступления, оказались несовершеннолетними.