Лусинэ Геворкян: Властям сейчас не до защиты животных

Лидер группы LOUNA в эфире НСН рассказала, что оздоровление общества в вопросе защиты животных должно происходить постепенно.

Десятки учёных из РАН обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на новую редакцию Красной книги. Они утверждают, что в неё не были включены некоторые виды животных, которые пользуются популярностью у браконьеров. В качестве примеров приводятся гималайский медведь, снежный баран, малая косатка. При этом в более ранней редакции эти млекопитающие были указаны, сообщает «Московский комсомолец».

в эфирерассказала, что защитить животных поможет только оздоровление общества.

«Нужно узаконить защиту животных, причём не только краснокнижных. Иначе те виды, которые пока что не в Красной книге, рано или поздно там будут. Вообще, наше общество, я думаю, уже дозрело до того, чтобы каким-то образом избавляться от живодёрства по отношению и к домашним, и к диким животным, но, видимо, власть имущим не до этого сейчас. Поэтому общество должно продолжать бороться за сохранение планеты. Если избавиться от этой проблемы в самом обществе, тогда и власть не понадобится, чтобы решать эти вопросы. Общество должно оздоровляться постепенно и психологически, и этически», - заявила музыкант.

Напомним, ранее завершение Года экологии в России новым изданием Красной книги поприветствовал телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов. В эфире НСН он рассказал, что это свидетельствует о хорошем положении российской биологии.