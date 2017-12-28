Четверг
28 декабря
USD 57.45
EUR 68.23
Общество

Лусинэ Геворкян: Властям сейчас не до защиты животных

28 Декабря 2017 в 09:00
Лусинэ Геворкян: Властям сейчас не до защиты животных

Лидер группы LOUNA в эфире НСН рассказала, что оздоровление общества в вопросе защиты животных должно происходить постепенно.

Десятки учёных из РАН обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на новую редакцию Красной книги. Они утверждают, что в неё не были включены некоторые виды животных, которые пользуются популярностью у браконьеров. В качестве примеров приводятся гималайский медведь, снежный баран, малая косатка. При этом в более ранней редакции эти млекопитающие были указаны, сообщает «Московский комсомолец».

Баженов: Красная книга спасает исчезающие виды

Лидер группы LOUNA Лусинэ Геворкян в эфире НСН рассказала, что защитить животных поможет только оздоровление общества.

«Нужно узаконить защиту животных, причём не только краснокнижных. Иначе те виды, которые пока что не в Красной книге, рано или поздно там будут. Вообще, наше общество, я думаю, уже дозрело до того, чтобы каким-то образом избавляться от живодёрства по отношению и к домашним, и к диким животным, но, видимо, власть имущим не до этого сейчас. Поэтому общество должно продолжать бороться за сохранение планеты. Если избавиться от этой проблемы в самом обществе, тогда и власть не понадобится, чтобы решать эти вопросы. Общество должно оздоровляться постепенно и психологически, и этически», - заявила музыкант.

Напомним, ранее завершение Года экологии в России новым изданием Красной книги поприветствовал телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов. В эфире НСН он рассказал, что это свидетельствует о хорошем положении российской биологии.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.