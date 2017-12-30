Лисовец: В новогоднюю ночь вы должны быть ярче, чем ёлка!

Эксперт моды в эфире НСН рассказал, какой наряд лучше подойдет для праздника.

Осталось совсем немного до наступления 2018 года, а значит и совсем немного до праздничной ночи. Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН рассказал, какой наряд лучше подойдет для праздника.

«Новогодние тренды появляются в большей степени из-за гороскопа. Нас ждет год Желтой Собаки. И если вы максимально суеверны, то можете отправиться и купить себе что-нибудь в бежевых тонах или желтых. Тот же самый желтый цвет может быть в блестках. Потому что пайетки сейчас абсолютный тренд, И женщине в эту ночь необходимо быть блестящей. Раньше я говорил, что ёлка должна быть ярче чем вы. В эту новогоднюю ночь – нет. Вы должны быть в абсолютном блеске», - сказал он.

Лисовец добавил, что желающие выглядеть стильно девушки могут быть в тренде и без модных веяний.

«Я советую прислушаться к себе: выбирайте тот оттенок, в котором чувствуете себя прекрасно. Выбирайте тот наряд, в котором вам будет удобно веселиться и получить максимальное удовольствие от этой новогодней ночи. Вообще, лучше выбирать тот наряд, который вы чувствуете. Пройдитесь по магазинам и спокойно присмотритесь к нарядам. И длинное платье, и мини, и брюки – все будет смотреться хорошо, если одежда сидит на вас отлично», - заключил собеседник НСН.

Напомним, 2018-й по восточному календарю – год Желтой Земляной Собаки. Официально он начнется 16 февраля.