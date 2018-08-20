Линдер: Вербовка малолетних проводится не только в ИГИЛ

ФОТО: Pixabay

Президент Международной контртеррористической ассоциации рассказал НСН, что нападения малолетних террористов на полицию в Чечне не являются уникальным случаем.

Участникам нападений на правоохранителей в Чеченской республике было от 11 до 17 лет. Об этом ТАСС рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

По его словам, возрастной ценз боевиков падает, так как в ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация, взявшая на себя ответственность за нападения в Чечне — прим. НСН) разработаны специальные программы по вербовке малолетних.

Такая тенденция наблюдается не только в самой известной на сегодняшний день террористической организации, но и в ряде других, количество которых в мире исчисляется сотнями, заявил в эфире НСН президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

«К сожалению, эта тенденция существует в мире не один десяток лет. По крайней мере, после Второй мировой войны тенденция привлечения малолетних граждан к различным видам военной деятельности использовалась и в Африке, и в Азии, и на европейском континенте. И это не касается конкретно ИГИЛ. Это касается любых крупных террористических организаций в самое разные периоды развития цивилизаций, во всяком случае, XX века. То, что с этим стали сталкиваться сегодня в ИГИЛ, говорит только о том, что это новый этап. Этап, когда данная ситуация стала достоянием гласности. Но это не значит, что такие методы не применяют другие организации. В мире существует несколько сотен крупных террористических организаций, просто как главная страшилка последних десятилетий ИГИЛ. И в каждой из них могут быть подразделения, куда вербуются дети», — рассказал Линдер.

Проблема вербовки несовершеннолетних усложняется тем, что общество не готово однозначно противостоять детям, даже если они совершают противоправные и агрессивные действия, отметил эксперт.

«И выявлять это намного сложнее, и противодействовать этому сложно. Поэтому это актуальная проблема. Решение её требует как привлечения законотворческой сферы, так и силовиков, плюс представителей социально-педагогических кругов. Потому что, с одной стороны, общество сталкивается с тем, что люди, не достигшие возраста полной уголовной ответственности, берут в руки оружие, а с другой, с тем, что не каждый член общества готов однозначно и жёстко противодействовать подростку, будь то даже подросток, совершающий крайне опасные социальные действия. Одноходовым способом это не решается», — заключил Линдер.

Добавим, что пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в беседе с «Коммерсантом» опроверг информацию о том, что в республике произошёл целый ряд нападений. По его словам, действовала всего одна группа лиц в городе Шали. Нападавшие ранили двоих полицейских, правоохранители отделались лёгкими ножевыми ранениями. Один из подростков попытался совершить самоподрыв, но остался жив. Остальные боевики были уничтожены.