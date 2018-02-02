«Лига защиты врачей» обвинила Бастрыкина в жестком приговоре доктору Мисюриной

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Семен Гальперин в пресс-центре НСН сравнил приговор Мисюриной со сталинским «делом врачей».



Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин на пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» заявил, что приговор врачу гематологической службы ГКБ №52 Елены Мисюриной к двум годам колонии сфабрикован с посыла главы Следственного комитета РФ (СКР) Александра Бастрыкина.

«Известный во всем мире основоположник отечественной гематологии профессор Андрей Воробьев сказал на суде, что идея виновности доктора Мисюриной ни на чем не основывается. Все специалисты в этой области однозначно придерживаются такого же мнения. В конце прошлого года глава СКР Александр Бастрыкин призвал к изменению законодательства в сторону привлечения врачей к уголовной ответственности за врачебные ошибки. Это беспрецедентное заявление. Нигде в мире такого нет. Именно это сыграло злую шутку в деле Мисюриной. Слова Бастрыкина подхватила пресса и чтобы показать, что есть отклик на наказание врачей, суд не обратил внимание на явные нарушения в обвинении. Ситуация складывается жесткая. На 1700 врачей в прошлом году были заведены уголовные дела. Это напоминает ситуацию конца 1930-начала 1950-х годов. В то время, когда врачи массово обвинялись по профессиональному признаку. Связано это с тем, что реформа 2010 года разрушила отечественную систему здравоохранения и в обществе есть запрос на поиск виновного, почему так резко упало качество и доступность медицинской помощи. Естественно никто из чиновников, руководителей не хочет взять за это ответственность на себя», — считает Гальперин.

В октябре 2017 года СКР предложил ввести уголовное наказание за врачебную ошибку. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, поправки в УК разработают академия и центральный аппарат СКР по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Петренко отметила, что по действующему законодательству сложно квалифицировать ошибки врачей как преступления. В большинстве случаев преступления медицинских работников квалифицируются по ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.