Лекарства от цинизма медработников

Критике подверг президент Путин существующую в стране систему льготного обеспечения лекарствами.

Она «малопродуктивна и не учитывает потребностей конкретного человека. Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них», - сказал Владимир Путин на совещании по этой теме. Он обратил внимание на то, что «далеко не во всех регионах известно, какое число жителей имеет право на льготные лекарства и сколько пользуются льготой и по какой из государственных программ». «Бюджетные деньги утекают очень часто сквозь пальцы и, главное, не все льготники получают нужные им препараты», - отметил президент.

Средние расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах Российской Федерации более чем в семь раз, - указал глава государства. Никуда не годным он назвал и различия перечней препаратов, которые доступны льготным категориям граждан от региона к региону. «В одной области 554 наименования включены в этот список, в другой - 317, а в третьей - только 180», - привел примеры Путин, отметив, что говорит «о соседних регионах в центре страны». Почему где-то одно и то же лекарство получают по льготным рецептам, а где-то платят из своего кармана, людям не объяснить, «и возмущение таким положением дел абсолютно оправданно», - добавил Путин. Он поручил наладить обеспечение граждан необходимыми лекарствами вне зависимости от их места жительства, напомнив, что ежегодно на эти цели выделяется около 380 миллиардов рублей.

После совещания Владимир Путин заехал в одну из аптек петербургского Пушкина. Как сообщает РИА Новости, он сам попросил остановиться у аптеки и отправился в сопровождении и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и министра здравоохранения Вериники Скворцовой. Заведующая аптекой заверила его, что в продаже всегда есть препараты из перечня жизненно важных и необходимых лекарств.

По совпадению совещание на тему обеспечения лекарствами с участием президента состоялось на той самой неделе, когда в роддоме в Калининграде умер новорожденный младенец после того, как главврач пожалела для него дорогостоящее лекарство. Препарат не является дефицитным, стоит в Калининграде от 15 до 24 тысяч рублей за флакон, а в роддоме имелся в достаточных количествах, - отмечает «Интерфакс». А после смерти ребенка она еще и распорядилась подделать документы с тем, чтобы там было указано, что младенец родился мертвым. Свою позицию она объяснила высокой стоимостью препарата и ухудшением статистики о смертности новорожденных. Суд арестовал ее по обвинению в превышении должностных полномочий. Так только ли в снабжении лекарствами дело?

Всеволод Нерознак