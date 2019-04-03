Лапотный тренд. В Кремле не поняли, почему россиянам не хватает на обувь

Данные Росстата о финансовом положении домохозяйств требуют разъяснений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В непонимании опубликованных Росстатом данных, согласно которым, в частности, трети граждан России не хватает денег на обувь, признался пресс-секретарь президента. «Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных», - сказал Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Во-первых, поводов для беспокойства нет никаких: не хватает не только на обувь и не именно трети. На многое другое не хватает даже большей части населения страны. Например, срочные медицинские услуги или замену предметов длительного пользования, какие-то иные непредвиденные траты не по силам более половины российских семей – 53%. Каждая пятая семья не может позволить себе есть фрукты в любое время года. На мясо, птицу или рыбу хотя бы раз в два дня нет средств у каждой десятой семьи. Половина страны не может позволить себе хотя бы неделю отдыха вне дома. А на покупку жизненно необходимых лекарств денег не хватает 11% семей. Это порядка 30 миллионов человек. Им, повторимся, не хватает на жизненно необходимые лекарства. Жизненно! Если вдуматься, то это – прогноз естественной убыли населения…



Теперь о том, откуда все эти данные. А они – результат комплексного наблюдения условий жизни населения России за 2018 год, проведенного Росстатом. В исследовании, итоги которого публикует РБК, принимали участие 60 тысяч домохозяйств во всех регионах России. Оно же свидетельствует, что только на самое необходимое, чтобы, как говорится, свести концы с концами, средней российской семье нужно хотя бы 58,5 тысяч рублей в месяц. Откиньте отсюда коммунальные расходы, разделите на трех членов семьи, и станет понятно, что это действительно только на то, чтобы не протянуть ноги.

При этом, как напоминает агентство, с 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11%. Только в январе нынешнего года они снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018-го. Такая картина не просто не укладывается в объявленную президентом национальную цель двукратного снижения бедности, а имеет диаметрально противоположный вектор. И Росстат принял решение перейти на новую методологию расчета денежных доходов граждан. Так что есть причины опасаться, что итоги нынешнего исследования окажутся последними сколько-нибудь приближенными к действительности.

И – встречный вопрос. А почему нехватка денег именно на обувь так удивила, как гласят заголовки в СМИ, представителя Кремля? Или, быть может, Дмитрий Сергеевич знает то, что скрыто от нас грешных? Например, что Минфин под шумок «кодификации» в Налоговом кодексе пяти неналоговых платежей собирается включить туда еще один? Например, на туфли? Лапти-то сейчас не в моде. Или пока не в моде.

Всеволод Нерознак

