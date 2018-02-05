Куклачёв: Мужчиной, помывшим котом автомобиль, должны заинтересоваться органы

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Юрий Куклачёв в эфире НСН заявил, что мужчина, который вымыл свой автомобиль котом, «просто больной человек».

Житель Краснодарского края решил помыть свою машину котом. Видео, которое вызвало бурную реакцию общественности и зоозащитников, было опубликовано в социальных сетях. На кадрах отчётливо видно, как владелец авто «полирует» животным поверхность машины и фары, время от времени окуная его в ведро с водой. Судя по закадровым комментариям, мужчина и его приятель решили «отомстить» бездомному коту за то, что он забрался на капот иномарки.

Местные СМИ отмечают, что пользователи социальных сетей уже отправили видеозапись в полицию. Как пишет ТАСС, в МВД Краснодарского края подтвердили, что проводят проверку инцидента.

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в эфире НСН заявил, что этим фактом жестокого обращения с животным, действительно, должны заинтересоваться правоохранительные органы. Однако, на его взгляд, сейчас нужно поднимать другие, более значимые проблемы.

«У меня просто нет слов. Мужчиной, которому хватило мозгов показать свою жестокость, должны заинтересоваться правоохранительные органы. Это видео надо смотреть и детально разбираться. Пусть они решают. К тому же уже принят соответствующий закон о защите животных. Мне кажется, что нужно поднимать другие вопросы, более важные. Они касаются реновации», - отметил собеседник НСН.

Юрий Куклачев заявил, что во время переселения москвичей из пятиэтажек, все подумали о людях, но не о кошках. Сейчас ломают дома. А животных, которые находятся в подвалах, засыпают кирпичами, и они не могут оттуда выбраться.

«Об этом нужно кричать. Вот это проблема. Я уже обращался и в Госдуму, и в Общественную палату. Но там только говорят, там только совещания. Я ничего сделать не могу. Закон у нас приняли, а животных живьём хоронят. Журналистам нужно на это обратить внимание, показать пальцем. Вот это будет помощью животным. Разумеется, для людей это [переселение в рамках проекта реновации] необходимо. Но нужно думать и о животных. Как подсчитали, в каждом доме живёт по 3-4 кошки, которые ловят крыс и «охраняют» дом. Мне кажется, что для них где-то в Новой Москве нужно выделить гектаров 5-6 земли, отловить их, кастрировать и поместить туда – в своеобразный питомник. А я могу за свой счёт построить домики, где они будут жить. Вообще можно создать парк», - подчеркнул руководитель Театра кошек в Москве.

Резюмируя, Юрий Куклачев отметил, что не понимает, какую «рекламу» себе хотел сделать парень, помывший машину котом.

«Он просто больной человек», - заключил собеседник НСН.

Напомним, в декабре прошлого года Госдума приняла законопроект, увеличивающий максимальное наказание за издевательства над животными с двух до пяти лет лишения свободы. Также законопроект распространил действие статьи на тех, кто выкладывает записи жестокого обращения в интернет.