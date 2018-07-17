Куда могут дотянуться нити дела Дрыманова и Ко

Бывший начальник Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов официально обвинен в получении взяток.

Генералу Дрыманову вменяется часть 6 статьи 290 Уголовного Кодекса РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, передает «Интерфакс». Эти события произошли вскоре после того, как Дрыманов покинул высокий пост в СКР, написав рапорт об увольнении. Официально - в связи с выходом на пенсию. По сведениям агентства, задержание Дрыманова связано делом о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову, подельнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро молодого). Сам Дрыманов вины не признает, называя возбужденное уголовное дело следствием оговора. Сообщалось, что показания на него дал его бывший заместитель Денис Никандров, арестованный ранее в рамках дела Шакро-молодого.

Любопытные подробности задержания Дрыманова приводит РБК. По словам собеседника агентства в СКР, Дрыманов активно занимался получением адвокатского статуса в Волгоградской области. Это дало бы ему статус спецсубъекта уголовного производства, и было принято решение ускорить его задержание. Дрыманова доставили на допрос в ФСБ, оперативники которого и проводили задержание. В деле Дрыманова может быть как минимум два эпизода, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, вполне вероятно, что доказательной базы хватит и на дополнительные эпизоды.

Не исключено, что Дрыманов может оказаться не последним в целой череде высокопоставленных сотрудников СКР, обвиненных в получении взяток от представителей криминальной среды, дал понять в эфире НСН первый генпрокурор России Валентин Степанков.

«Пока он был при должности, Бастрыкин не давал согласия на его освобождение [от должности] и привлечение к ответственности. Сейчас, видимо, эти препятствия отошли. Может, в ходе расследования вскрылись еще какие-то факты, но о них знают только те, кто занимается расследованием дела», - полагает собеседник НСН.

Куда потянутся дальше нити этого дела (и потянутся ли в принципе), зависит от того, как эффективно будет сотрудничать со следствием сам Александр Дрыманов, указал в эфире НСН глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

«Если будут реальные доказательства у сотрудников ФСБ, а там говорят, что есть достаточные основания для предъявления обвинения, то все будет от него зависеть, от Дрыманова. Скажет он, что делал дальше с деньгами полученными…Система такая, что если ты будешь, как говориться, есть в один рот, то ты быстро слетишь с этого места», - заключил профсоюзный полицейский лидер.

Всеволод Нерознак