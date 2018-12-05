Кортнев заинтересовался судьбой аэропорта «Внуково» в конкурсе «Великие имена России»

ФОТО: Алексей Кортнев // Официальный сайт группы «Несчастный случай»

Лидер «Несчастного случая» заметил в эфире НСН, что новые имена авиаузлов будут использоваться чаще всего при полном титуловании.

Завершилось всероссийское голосование конкурса «Великие имена России», в ходе которого россияне выбрали имена знаменитых соотечественников, которые дополнят названия 42 крупнейших аэропортов страны. Результаты доступны на сайте конкурса великиеимена.рф.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН предположил, что новые имена будут использоваться в официальных случаях, а в народе останутся прежние.

«Я к этому абсолютно индифферентен. Я думаю, нашим гражданам от этого ни горячо, ни холодно. С другой стороны, почему бы ещё раз не напомнить россиянам о великих соотечественниках? Мне кажется, это довольно нейтральная история. Но, мне кажется, вряд ли названия приживутся сколько-нибудь значимо. Потому что в международной классификации аэропортов эти три буковки — SVO, DMD, вряд ли будет кто-нибудь менять. И поэтому такой аббревиатуры, как аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке, где прямо JFK сокращается, не будет. Потому что тогда нужно менять буквы во всём мировом реестре, вряд ли кто-то пойдёт на такие расходы и такой геморрой. Скорее всего, "Шереметьево" останется "Шереметьевым", "Домодедово" — "Домодедовым", в просторечии. А присвоенное имя будет использоваться при полном титуловании», — заметил Кортнев.

При этом артист проявил интерес к судьбе названия одной столичной воздушной гавани.

«Мне очень интересна судьба аэропорта "Внуково". Почему он выпал из голосования? Я считаю, это достойно отдельного журналистского расследования!», — заявил лидер «Несчастного случая».

Отметим, что в некоторых городах голосование будет проводиться повторно, так как они уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные имена. Так, второй тур пройдёт в Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге.

Добавим, по просьбе артиста НСН выяснила, что судьба столичного аэропорта "Внуково", будет также решена в ближайшие дни. В настоящий момент в голосовании лидирует имя выдающегося конструктора и учёного Сергея Королёва — за него отдали голос 43% россиян. На втором месте идёт имя авиаконструктора — Андрея Туполева с 28%, замыкает шорт-лист советский изобретатель Константин Циолковский с 28% голосов.