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Общество

Контроль над дорогами перейдёт к местным властям

11 Января 2018 в 10:06
Контроль над дорогами перейдёт к местным властям

Полный контроль над дорогами будут осуществлять местные власти. Соответствующий закон вступит в силу 31 декабря нынешнего года. Регионы самостоятельно будут принимать законы, которые запрещают организовывать платные стоянки на придомовых территориях. Там могут находиться только парковки общего пользования.

Также власти смогут запретить платные парковки возле больниц, стадионов и школ. Местная администрация сможет ограничивать или запрещать движение на некоторых участках дорог. Но должны быть обеспечены  дублирующие маршруты общественного транспорта. Именно местные власти по новому закону отвечают за установку светофоров, дорожных знаков, и нанесение разметки.

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