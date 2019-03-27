Конец Ford в России? Прогнозы экспертов отрасли

Автоэксперт и представитель дилеров рассказали НСН, какие модели Ford останутся после прекращения самостоятельно бизнеса автогиганта в России.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Компания сосредоточится на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, сообщил Козак газете «Коммерсантъ». По его словам, российский партнер Ford, группа «Соллерс» получит контрольный пакет в СП Ford Sollers в результате реструктуризации.

Накануне стало известно, что совместное предприятие Ford Sollers обратилась в ВЭБ.РФ с предложением о реструктуризации долга. Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в интервью НСН обвинил в сложившейся ситуации руководителей Ford в России, избравших неверную ценовую политику.

«Что происходит с Ford? Тут в первую очередь нужно задать вопрос топам, которые руководили данным автомобильным брендом в России. Я думаю, здесь они немножко ошиблись , если коротко говорить, с ценовой политикой. Если посмотреть несколько лет назад, Ford Focus – это был автомобиль чуть ли не номер один. Но ценовая политика привела к тому, что сейчас у них вот такая ситуация. Я думаю, возможно, что они и переждут какой-то момент. Потому что, если они уйдут, то прийти, я считаю, будет уже невозможно», — заключил Моженков.Схожей точкой зрения споделился автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. По его словам, освобожденная Ford ниша, в случае ухода автогиганта с российского рынка, долго пустовать не будет.

«Сложно говорить, будет ли уход, и какой он будет. Во-первых, мы еще не знаем, в какой форме он уйдет, если уйдет. Я надеюсь, что останется производство коммерческих автомобилей. Они продаются все лучше и лучше с каждым годом. Спрос на них растет. Я надеюсь, что останется несколько кроссоверов, на которые неплохой спрос. Это - Kuga и Explorer. И уйдут только те модели, которые, оказались невостребованными на рынке. Очень жалко по этому поводу Focus, который стал очень дорогим. Он, наверное, уйдет с российского рынка, но, в принципе, у нас рынок сейчас слабый. У нас конкуренция так высока, что даже если Ford уйдет совсем, а я надеюсь, что он не уйдет, то свято место пусто не бывает. Тут же будут предлагать что-то конкуренты», — отметил автоэксперт.Напомним, что образованное в 2011 году СП Ford Sollers выпускает модели Focus и Mondeo во Всеволожске в Ленинградской области, Fiesta и Ecosport в Набережных челнах, Kuga, Explorer и Transit в Елабуге в Татарстане. Согласно заявлению Дмитрия Козака, правительство в настоящее время обсуждает заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге.