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Общество

Концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Екатеринбурге. Прямая трансляция

24 Июля 2018 в 12:00
Концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Екатеринбурге. Прямая трансляция
Участники конкурса от Уральского федерального округа представят своё творчество на суд жюри.

В Екатеринбурге стартовал отборочный концерт конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Музыканты со всего Уральского федерального округа представят своё творчество на суд жюри.

Концерт проходит в Центре Культуры «Урал». Молодых артистов поддержит член жюри конкурса Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ».

Отметим, несколько лучших, по мнению жюри коллективов, пройдут в полуфинал конкурса, который пройдёт на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018».

Напомним, с 21 по 28 июля отборочные концерты конкурса проходят в восьми российских городах. 50 лучших исполнителей из каждого федерального округа смогут выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018» на сцене «Высоцкий». После этого 10 финалистов будут готовиться к финальному концерту в Москве в одной из лучших звукозаписывающих студий.

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