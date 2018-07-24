Концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Екатеринбурге. Прямая трансляция

Участники конкурса от Уральского федерального округа представят своё творчество на суд жюри.

В Екатеринбурге стартовал отборочный концерт конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Музыканты со всего Уральского федерального округа представят своё творчество на суд жюри.



Концерт проходит в Центре Культуры «Урал». Молодых артистов поддержит член жюри конкурса Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ».

Отметим, несколько лучших, по мнению жюри коллективов, пройдут в полуфинал конкурса, который пройдёт на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018».

Напомним, с 21 по 28 июля отборочные концерты конкурса проходят в восьми российских городах. 50 лучших исполнителей из каждого федерального округа смогут выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018» на сцене «Высоцкий». После этого 10 финалистов будут готовиться к финальному концерту в Москве в одной из лучших звукозаписывающих студий.