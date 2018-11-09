Буря в стакане, или Конфискация звания Михаила Ефремова

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Прекрасная в своей бессмысленности дискуссия развернулась вокруг высказываний актера Михаила Ефремова, за которые его даже предложили наказать.

Все началось с того, что в интервью украинской радиостанции Ефремов заявил, что после распада СССР ушёл «коммунистический морок», но появились «фантомные боли» в виде «империалистического морока». Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить артиста звания заслуженного. «Должен быть рычаг воздействия на народных и заслуженных артистов, которые выезжая в другие страны, и в ту же Украину, объявившую Россию агрессором, высказываются неподобающим образом», - заявил НСН Вадим Манукян.

И встретил резкий отпор представителей творческой интеллигенции. Так, актёр Михаил Пореченков в эфире НСН выступил за сохранение звания Ефремова. «Звание ему не за высказывание давали, а за работу. Мы знаем его как прекрасного артиста», - сказал Пореченков.

Юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН, назвав саму идею лишать артистов званий глупостью, предположил, что Ефремов делает такие заявления специально, вызывая на ложную дискуссию. «Мне кажется, что это стеб», - сказал Винокур.

Самой эмоциональной стала реакция народной артистки РФ Лии Ахеджаковой. Вот что она заявила НСН.

«Давайте, забирайте у нас у всех звания. Да пусть он ими подавится! Это единственное, чем он может прославиться. Пиар очень хороший. Отобрать звание у порядочных людей, артистов! Хотелось бы знать, каким образом он пролез во власть. Да и то, пошел он, как ни пролез», - эмоционально заключила артистка.

В Госдуме, экспертом которой, напомним, является автор инициативы «раззаслуживания» Ефремова, идея тоже не нашла понимания. Первый зампред комитета по культуре Владимир Бортко заявил, что актёр получил звание за талант. При этом Бортко подчеркнул, что категорически не согласен с высказываниями актера. Против лишения званий даже депутат Виталий Милонов.

А с чего же, собственно, «баня сгорела»? Человек высказал свое личное мнение, это раз. Человек не из числа тех, кого принято называть лидерами общественного мнения, это два. Человек волен видеть или не видеть какой-то там «морок», особенно по утрам, это три. Человек вполне заслуженно удостоен почетного звания, в этом нет ни малейших сомнений, это четыре. И его собственный комментарий «Не он давал, не ему лишать» уместен как никакой другой, это пять.

И последнее. У Госдумы, что, других дел нет, кроме как обсуждать, лишать или не лишать артистов званий? Или других экспертов нет?

Всеволод Нерознак