Коммунисты предложили Доренко уехать из России из-за Сталина

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Депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Валерий Рашкин ответил на призыв журналиста Сергея Доренко убрать могилу Сталина с Красной площади.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко обратился к российским властям с предложением убрать могилу Иосифа Сталина с Красной площади. «Пока Сталин лежит в центре Москвы, пока от Сталина измеряется расстояние в России, пока Сталин центр страны — Сталин жив. И с этим надо немедленно покончить», — заявил он на сайте своей радиостанции. По мнению Доренко, «Сталин — это наш позор» и «Сталин — это то, за что стыдно каждому из нас».

Депутат Государственной думы от КПРФ, член Центрального комитета КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН заявил, что с Доренко не согласится большинство россиян.

«Если ему стыдно — пожалуйста, границы РФ открыты. Более 60% россиян по нашему опросу, кремлевскому и другим опросам, с уважением и огромной благодарностью относятся к Сталину и его деятельности на посту вождя великой державы — Союза Советских Социалистических республик», — заявил депутат.

Рашкин отметил, что «простой народ» относится с уважением к имени и деятельности Сталина.

«Доренко, наверное, не знает истории и не вращается в кругах простого народа. Наверное, только среди олигархов, которые получают по 4 млн в день от природных ресурсов. Как раз там такое мнение и существует. А простой народ, труженики и села и промышленных предприятий думают иначе. Я знаю это из общения с моими избирателями. Из лапотной страны, отсталой России, где более 60% было безграмотными, мы вышли в космос, победили коричневую чуму, восстановили разрушенную экономику, предоставили сильнейшую социальную защиту гражданам великой державы, построили гидростанци, атомные станции, - все это связано с именем Сталина. За все это огромное ему уважение», — высказал свое мнение представитель КПРФ.

5 марта, в очередную годовщину смерти Сталина, коммунисты почтили память советского вождя, принеся на его могилу цветы и венки.

Согласно исследованию «Левада-Центра», в 2001–2006 годах среди россиян доминировало негативное восприятие Сталина, в 2008–2012-ом россияне в большинстве стали безразлично относиться к нему, а в период 2014–2018 годов стали доминировать позитивные оценки.