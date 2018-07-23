Коммунистам ответят насчёт референдума до конца недели

Инициатива по проведению референдума о пенсионной реформе поначалу казалась несбыточной.

Судьбу референдума по вопросу повышения пенсионного возраста решит Центризбирком России до конца текущей недели, - сообщила ТАСС секретарь ЦИК Майя Гришина. В ЦИК уже поступили документы из московской городской избирательной комиссии, связанные с инициативой КПРФ о всероссийском референдуме на эту тему. Москва стала первым регионом, где прошло собрание региональной инициативной подгруппы, после этого была подана заявка в Мосгоризбирком. Коммунисты предлагают вынести на референдум вопрос в следующей редакции: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» По закону избирком, в который подала документы первая из региональных инициативных подгрупп, направляет в ЦИК формулировку вопроса референдума, а Центризбирком решает, соответствует ли она требованиям закона.

Вопрос повышения возраста выхода на пенсию – один из целого ряда предложений, содержащихся в правительственном законопроекте об изменениях в пенсионной системе. Именно он вызвал широкое общественное недовольство: возраст выхода на пенсию правительство предлагает повысить с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин, в обоих случаях в течение длительного переходного периода. По мысли кабинета министров, средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, позволят увеличивать пенсии неработающим пенсионерам в среднем на 1 тысячу рублей. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме и срок внесения поправок ко второму чтению продлен до двух с лишним месяцев.

Инициатива о проведении референдума по вопросу повышения пенсионного возраста изначально никаких реакций, кроме скепсиса, не вызывала, поскольку кто ж позволит проводить референдум по столь чувствительному вопросу с очевидным результатом: по опросам социологов, около 90% респондентов высказываются против повышения пенсионного возраста. Но буквально на следующий день после принятия правительственного законопроекта в первом чтении свое мнение на сей предмет высказал глава государства. Как заявил в минувшую пятницу Владимир Путин, ему, как и большинству россиян, не нравится ни один вариант, связанный с повышением пенсионного возраста. По словам президента, стране хватит возможностей поддерживать пенсионную систему еще лет десять. Вместе с тем, Путин отметил, что сейчас в стране на пять пенсионеров приходится шесть работающих, и если этот баланс ухудшится, «пенсионная система лопнет». По словам главы государства, окончательного решения по этому вопросу пока нет. И после таких комментариев первого лица проведение референдума уже не кажется таким уж несбыточным.

Всеволод Нерознак