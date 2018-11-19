Клименко: Россия вслед за Европой попытается заставить Google платить

Экс-советник президента РФ по развитию интернета в эфире НСН не исключил, что в России может появиться «налог на гиперссылки».

Новостной агрегатор Google может прекратить работу в Европе из-за принятия закона о так называемом «налоге на гиперссылки». Об этом сообщил вице-президент Google по новостным продуктам Ричард Гринграс, пишет газета The Guardian. Закон предусматривает плату новостных агрегаторов СМИ за использование их контента. Между тем, Гринграс подчеркнул, что подобный вариант развития событий для компании «нежелателен».

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН не исключил, что аналогичный закон по Google News может быть принят и в России.

«У нас есть традиция оглядываться на то, что происходит на Западе. Так было с законом о забвении, который мы практически полностью скалькировали. К сожалению, у российского законодателя есть традиция принимать законы, не думая, как их будут исполнять зарубежные игроки рынка», - считает эксперт.

Страны Европы стараются заставить Google платить и подобный прецедент уже есть.

«Маятник абсолютной свободы в интернете дошел до какого-то края, и сейчас пошел в другую сторону - в сторону виртуальных границ. Государства Европы стараются заставить Google хоть как-то платить. Прецеденты уже есть. У Google News достаточно длинная история взаимодействия с разного рода СМИ. В Испании сами СМИ потребовали от Google, чтобы он им платил за трафик, потому что пользователи поисковика как будто бы проходят мимо главной страницы. Тогда Google прекратил работу в этой стране. Законодатели в разных странах будут искать разные пути решения. Один из них мы увидим в ближайшее время в Европе», - полагает Герман Клименко.

Комитет по законодательству Европарламента 12 сентября одобрил законопроект, по которому интернет-сервисы должны будут платить авторам лицензионный сбор за используемый художественный и новостной контент​​​.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН предположил, что Google подчинится требованию Роскомнадзора и поставит свою подпись под антипиратским меморандумом.