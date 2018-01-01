Клименко пожелал россиянам личного счастья в новом году

Советник президента РФ поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Советника президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в эфире НСН пожелал россиянам счастья и здоровья в новом году.



«Дорогие слушатели «Национальной службы новостей», я поздравляю вас с новым годом. Желаю вам счастья, здоровья детям и родителям. Желаю, чтобы следующий год был не только годом чемпионата мира по футболу, но и годом вашего личного счастья», - пожелал Клименко.

Ранее режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН выразил надежду, что 2018 год запомнится россиянам позитивными событиями.