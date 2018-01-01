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Общество

Клименко пожелал россиянам личного счастья в новом году

1 Января 2018 в 20:45
Клименко пожелал россиянам личного счастья в новом году
Советник президента РФ поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Советника президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в эфире НСН пожелал россиянам счастья и здоровья в новом году.

«Дорогие слушатели «Национальной службы новостей», я поздравляю вас с новым годом. Желаю вам счастья, здоровья детям и родителям. Желаю, чтобы следующий год был не только годом чемпионата мира по футболу, но и годом вашего личного счастья», - пожелал Клименко.

Ранее режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН выразил надежду, что 2018 год запомнится россиянам позитивными событиями.

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