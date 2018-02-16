Клименко: Китайцы не виноваты в сбое соцсети «ВКонтакте»

Советник президента в эфире НСН рассказал, что всплеска посетителей из КНР после разблокировки соцсети не было.

Социальная сеть «Вконтакте» больше часа была недоступна для пользователей. Жалобы поступали от пользователей Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов. Сбой возник примерно в 15:45 по московскому времени. При попытке зайти на сайт появляется надпись «К сожалению, раздел Профилей временно недоступен».

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко в эфире НСН заявил, что сбой никак не связан с разблокировкой соцсети в Китае.

«У “Вконтакте” из Китая порядка 100 тысяч посетителей в день вне зависимости от разрешений. Там никаких нет всплесков. Я не думаю, что это связано хоть как-то. Скорее всего, это какие-то внутренние проблемы», - заявил он.

Напомним, власти Китая разблокировали доступ к «Вконтакте» 14 февраля. Таким образом, соцсеть была недоступна жителям КНР чуть более года. Стоит отметить, что российские пользователи активно обсуждают на форуме варианты решения проблемы, сообщает «Русская Планета» .