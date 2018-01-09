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Общество

Кинокритик предрек «Движению вверх» статус главного блокбастера года

9 Января 2018 в 12:18
Кинокритик предрек «Движению вверх» статус главного блокбастера года
Фото: ivi.az
В эфире НСН Кирилл Разлогов рассказал, почему фильмы на спортивную тематику пользуются большой популярностью у зрителей.

Российский фильм «Движение вверх» о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в 1972 году в Мюнхене стал лидером кинопроката. Общие сборы картины со дня выхода в прокат 28 декабря составили 1,4 млрд рублей.

В эфире НСН президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов заявил, что тема спорта сегодня - очень выигрышная и пользуется успехом у зрителей. 

«Дело в положительных эмоциях, воспоминаниях о достижениях советского периода. Спорт вообще выигрышная тема. Зритель соскучился по советским временам, по «мифам» советского времени. Тем более, что там были действительно достижения, связанные со спортом, с космосом. А голод по действительным достижениям остается не очень удовлетворенным», - отметил Разлогов.

Эксперт также обратил внимание, что фильм об успехе баскетболистов на Олимпиаде стал самым популярным в прокате не сразу на выходе, а постепенно набирал очки.

«Это значит, что главный элемент успеха в том, что люди рассказывали друг другу, что это стоит смотреть. Его успех будет более продолжительным, чем любой другой картины, не только нашей, но и зарубежной. Лидерство в прокате – момент краткосрочный. Я думаю, что он (фильм «Движение вверх» - прим. НСН) надолго займет лидирующие позиции и станет одним из главных отечественных блокбастеров этого года», - предположил кинокритик.

Сеансы фильма «Движение вверх» за дни новогодних каникул посетили около 5 миллионов человек, сообщает сайт Kinobusiness.com. Второе место в новогоднем прокате заняла картина «Джуманджи: Зов джунглей». На третьей строчке  - «Три богатыря и принцесса Египта», пишет Газета. ру

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