«Хрущёвки» видятся чиновнику с высоты «Роскосмоса» «скотобазой»

«Роскосмос» решил избавиться от чиновника после его слов о "скотобазе".

Полку «макарошек» прибыло. Их ряды пополнил чиновник «Роскосмоса». Комиссия госкорпорации рекомендует уволить руководителя одного из департаментов Станислава Жаркова за неэтичные высказывания в соцсетях. В комментариях к дискуссии о московской программе реновации деятель космической индустрии написал, что «контингент хрущевок» испортит новые дома за пару лет. Жителей таких домов он аттестовал словом «скотобаза» и поделил на несколько категорий: алкоголиков, наркоманов, которые мусорят в собственных подъездах и шумят по ночам. Позже эти комментарии были удалены. Тем не менее, скандал было уже не остановить. Хотя бы потому, что пользователи совершенно резонно отметили, что Жарков делит людей на классы и считает жителей хрущевок людьми «второго сорта». Его работодатели не замедлили принести извинения: «Госкорпорация "Роскосмос" считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания», - говорится в сообщении компании.

Оскандалившийся чиновник наступил на те же грабли, на которых до него «отплясывали» его не менее острые на язык коллеги. Прошлый год принес нам целый ворох скандалов такого рода, главных действующих лиц которых стали именовать «макарошками», по прозвищу бывшей начальницы одного из министерств Саратовского областного правительства. Пожалуй, с нее-то и началось проявление более пристального, чем раньше, внимания к репликам чиновничьего люда.

Резонанс все эти скандалы имели такой, что пару слов этой теме посвятил даже президент в послании Федеральному собранию, призвав государственных и муниципальных служащих «никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях». А в Государственную Думу еще две с лишним недели назад был внесен проект закона, предусматривающий штрафы для чиновников, которые допускают некорректные, а зачастую откровенно грубые высказывания в адрес граждан своей страны. «Вилка» штрафов для «макарошек» - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. В отдельных случаях предусмотрена даже трехлетняя дисквалификация. Разработчики документа объяснили его необходимость пробелом в нынешнем законодательстве, который не позволяет привлекать к ответственности госслужащих и депутатов за неуважительные высказывания.

Участившиеся случаи пренебрежительных высказываний, вероятно, можно объяснить становящимся все более глубоким социальным расслоением. Те, кто считает, что «выбился в люди», позволяют себе демонстрацию превосходства по отношению к людям более низкого достатка. И, наоборот, такие вот «успешные» вызывают у менее удачливых сограждан тоже далеко не лестные определения. В обществе более-менее равного достатка (именно достатка, а не равной нищеты) такие скандалы было бы сложно представить.

Всеволод Нерознак