Хостелы столкнули в споре палаты Федерального Собрания

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Совфед отклонил принятый ранее Госдумой законопроект о запрете

размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов и отправил его на

доработку согласительной комиссии.

Разошлись во мнениях палаты Федерального собрания Российской Федерации. Годума уже заявила о готовности преодолеть вето сенаторов. Не бывало такого давно.

Законопроект, отправленный на доработку согласительной комиссией, предусматривает внесение в Жилищный кодекс поправки, в соответствии с которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». В результате для размещения хостела в жилом доме нужно перевести занимаемое мини-гостиницей помещение в нежилое, а также оборудовать его системами звукоизоляции номеров, противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами, средствами уборки и санитарной очистки. Главное, против чего возражают сенаторы, предельно короткий переходный период – всего 10 дней. «Мы же не рейдеры!» - возмутилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, необходимость принятия этого закона не оспаривается, однако срок его вступления в силу следует перенести на 1 января 2020 года, чтобы дать время бизнесу цивилизованно исполнить закон.

Теперь в Госдуме в качестве основного варианта рассматривается возможность преодоления вето Совета Федерации, - заявила журналистам представлявшая в сенате законопроект о хостелах глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. По ее словам, сохранение статус-кво повлечет за собой дальнейшие нарушения прав граждан, тогда как «заботятся почему-то только о бизнесе». О готовности депутатов преодолеть вето Совфеда заявил и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В рамках согласительной комиссии может идти речь о возможности переноса времени вступления документа в силу на разумный срок, но не о пересмотре сути закона, - сказал Толстой.

Но есть и третья сторона вопроса. Вступление этого закона в силу может повлечь за собой появление черного рынка хостелов. С таким предупреждением выступила в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, по словам которой,эффективность закона зависит от контроля за его исполнением. «Есть большая вероятность, что вместо большого серого рынка хостелов мы получим огромный черный», - полагает Ирина Тюрина. Потери, по ее словам, понесут российские туристические центры и курорты, поскольку услугами хостелов пользовались те, кто не мог позволить себе обычные гостиницы.

Всеволод Нерознак