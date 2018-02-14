Хорунжий: РПЦ объединит казаков, которые пошли вразнос

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Хорунжий Виктор Лядов рассказал НСН, почему патриарх Кирилл завел речь о духовном мире казаков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что нужно для подлинного возрождения казачества. По его словам, оно не должно ограничиваться только внешними атрибутами, нужно воспитывать в казаках истинную доблесть, которая послужит благу Отечества, пишет ТАСС. Об этом глава РПЦ заявил на встрече с войсковыми атаманами казачества и священниками, работающими с ним. «В центре жизни казака была глубокая вера, с ней связаны все черты казачьей доблести», — цитирует издание патриарха.

Главный редактор журнала «Атаман», руководитель пресс-службы Союза казаков России, хорунжий Виктор Лядов в эфире НСН объяснил, почему патриарх обозначил такую проблему именно сейчас.

«С возникновением реестра (Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации — НСН) произошло так, что туда стали сливать всех ненужных полицейских. Они, действительно, к казачеству никакого отношения не имеют. Они не воцерковлены, многие даже не знают, как правильно перекреститься. Ещё на Рождественских чтениях, 25 января, прозвучало, что единение казачества должно произойти именно на православной платформе, на базе РПЦ. Даже кое-кто высказывал, что казаки, хоть и состоят в разных организациях, могут спокойно пообщаться, невзирая на свою войсковую принадлежность, только в храме. Отсюда всё и началось. И я предполагаю, что РПЦ выступило с таким заявлением, потому что казаки вразнос пошли. Что творится на Кубани, это вообще кошмар — и стреляют друг в друга, и так далее», — рассказал Лядов.

Для решения этого вопроса в четверг, 15 февраля, состоится общий войсковой совет российского казачества (Большой круг) в храме Христа Спасителя, сообщил собеседник НСН. Там будет решено, кто возглавит процесс объединения и возрождения казачества.

«По этому вопросу у нас завтра состоится Большой всероссийский казачий круг, и будем решать, что с казачеством делать. Пора его объединять под единым Верховным атаманом, кто им будет, пока не известно. Известно, что Союз казаков России, старейшая организация, к которой и я принадлежу, отказалась принимать в нём участие. Нас поставили в известность об этом задним числом, но я буду принимать участие, потому что не имею права не донести до казаков эту информацию», — заявил Лядов.

Добавим, что, обращаясь к атаманам, патриарх Кирилл заметил, что история казачества не должна оставаться музейным экспонатом. Глава РПЦ отвёл особую роль в её возрождении казачьим священникам, которые, по его словам, «должны знать традицию лучше всех».