Пятница
29 декабря
USD 57.63
EUR 68.79
Общество

Хоккеист Мозякин присоединился к Putin Team

29 Декабря 2017 в 14:11
Хоккеист Мозякин присоединился к Putin Team

Хоккеист сборной России и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин объявил о присоединении к общественному движению Putin Team. Поясняя свое решение, он отметил, что «президент России заряжает энергией целеустремленности всю страну. Вот поэтому его команда — это и моя команда. Я — в Putin Team!» — написал хоккеист в соцсетях. Напомним, что идея создания такой команды принадлежит  хоккеист Александр Овечкин. Ранее к Putin Team присоединились лыжник Александр Легков, тренер Валерий Газзаев, хоккеист Илья Ковальчук, олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Сергей Тетюхин.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.