Хоккеист Мозякин присоединился к Putin Team

Хоккеист сборной России и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин объявил о присоединении к общественному движению Putin Team. Поясняя свое решение, он отметил, что «президент России заряжает энергией целеустремленности всю страну. Вот поэтому его команда — это и моя команда. Я — в Putin Team!» — написал хоккеист в соцсетях. Напомним, что идея создания такой команды принадлежит хоккеист Александр Овечкин. Ранее к Putin Team присоединились лыжник Александр Легков, тренер Валерий Газзаев, хоккеист Илья Ковальчук, олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Сергей Тетюхин.