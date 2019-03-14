Сябитова сама не прочь выйти замуж за миллиардера

Михаил Фридман ФОТО: РИА Новости

Владелица агентства знакомств в эфире НСН встала на защиту миллиардеров, которых обвиняют в желании жениться исключительно на молодых.

Список самых богатых холостяков России по версии журнала Forbes возглавил 54-летний Михаил Фридман, владелец «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne. Его состояние оценивается в $15,1 млрд. Он развелся более 10 лет назад, у него четверо детей.

Незамужним дамам стоит обратить внимание на 52-летнего владельца инвесткомпании Millhouse и английского футбольного клуба Chelsea Романа Абрамовича. Он разведен, есть семеро детей, его состояние составляет $12,4 млрд..

Замыкает тройку лидеров владелец группы ОНЭКСИМ и совладелец баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets 53-летний Михаил Прохоров. Его состояние — $9,8 млрд. Официально женат бизнесмен никогда не был.

спросила у, как же выйти замуж за столь перспективного жениха.

«Все пытаются миллиардеров очернить, мол, они хотят молодых! А вы бы не хотели?! Я бы с радостью пошла замуж за такого мужчину, будь я молодой и свободной. А люди пытаются акцентировать внимание на деньги, мол, они могут выбирать, потому что богатые. Но все бы сделали именно так. У каждого свое понятие счастья, но каждый мечтает, чтобы любили, понимали и не предали, чтобы можно было, кому доверять. Вопрос удачного брака это результат двух людей, насколько каждый будет вкладываться. Но иногда, когда люди очень богаты, деньги могут разрушить отношения. А если люди хотят сохранять брак, они будут стараться», - пояснила Сабитова.Владелица агентства знакомств отметила, что мужчины всегда отдадут предпочтение молодым женщинам. Роман с ними всегда приятнее, чем с ровесниками. Впрочем, дамы тоже все чаще останавливают выбор на молодых и богатых, а не на бедных, старых и больных.

«Никому не комфортно в статусе холостяка, все хотят жениться, чтобы передать весь свой капитал. А вот поиск подходящей кандидатуры… У мужчины должны быть три ключа: от квартиры, от машины и офиса, а невеста должна быть молодой, красивой и богатой. Вот тогда будет равноценные отношения», - поделилась своими наблюдениями свладелица агентства знакомств.

Добавим, в пятерку самых богатых холостяков также вошли 52-летний президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев ($6,8 млрд) и председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банка» 63-летний Петр Авен ($5,2 млрд).