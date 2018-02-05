Кардиолог предупредил о риске инфаркта и инсульта от сидячей работы

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В эфире НСН Алексей Утин пояснил, с чем связаны показатели Минздрава по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России.



Сердечно-сосудистые заболевания оказались одной из основных причин смертности населения в России в 2016 году. В Минздраве РФ сообщили, что в более чем 47 процентах случаев смерть наступила от болезней системы кровообращения.



Кардиолог Алексей Утин в эфире НСН объяснил эти показатели тем, что люди все чаще ведут малоподвижный образ жизни, что провоцирует заболевания сердца и сосудов.

«Люди стали меньше двигаться, больше курить. Работа перестала ассоциироваться с тяжелым физическим трудом, поэтому возникла такая ситуация. Во всем мире болезни системы кровообращения являются основной причиной смертности населения, - отметил эксперт. - Очень важно проводить профилактическую работу, говорить о вреде курения, о необходимости больше двигаться и регулярно проходить диспансеризацию. В продолжительности жизни больше 60 процентов занимает именно образ жизни, а вклад в здравоохранение – порядка 10 процентов».

При этом, по словам кардиолога, 47 процентов – не самый высокий показатель по смертности от заболеваний системы кровообращения по сравнению с данными прошлых лет.

«Несколько лет назад 56 процентов был показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2015 году было принято положение о том, что сердечно-сосудистые патологии являются приоритетными в здравоохранении и смертность начала постепенно снижаться. Была создана система экстренной помощи, по крайней мере, в крупных городах, больным с инсультами и инфарктами. Это рабочая система, которая спасает тысячи жизней», - отметил Утин.

Смертность по причине онкологических заболеваний составила 15,6 процентов. От полученных травм и отравлений скончались еще 8,9 процентов, сообщает RT. В группы «другие причины» были объединены 27,7 процентов случаев.

Cамым распространенным видом онкологических заболеваний в России в 2016 году стали злокачественные опухоли органов мочеполовой системы. Такие новообразования были выявлены у 24 процентов заболевших раком мужчин и у 25 процентов у женщин, пишет Ura.ru.