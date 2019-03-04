Как догнать мусульман в любви к многодетности?

Доля мусульманского населения России в ближайшие годы может существенно вырасти – до 30% населения страны.

Такой прогноз дал председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Выступая в Госдуме, он заявил, что «по прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане». Сейчас, по данным февральского опроса фонда «Общественное мнение», доля мусульман в России составляет 7% или около 10 млн человек.

Сомневаться в справедливости подобных прогнозов нет необходимости вот еще почему. В преимущественно мусульманских субъектах Федерации традиционно высокие показатели рождаемости. Многодетные семьи там – правило. И в минувшем году там фиксировался прирост населения. Тогда как стараниями остальных, вернее, отсутствием таких «стараний», в целом по России зафиксирована естественная убыль населения. Впервые за последние годы. По данным Росстата, рождаемость в России в 2018 году упала до десятилетнего минимума.

Рост доли мусульманского населения в стране будет продолжаться и дальше. Уверенность в этом высказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов. По его словам, которые приводит РИА Новости, народы, которые рожают мало детей, рискуют и вовсе «закончиться».

На всякий случай, чтобы не было недопонимания: плохо не то, что в мусульманских семьях много рожают, а то, что остальные мало. Переломить негативные демографические тенденции призван набор мер поддержки многодетных семей, представленный президентом в недавнем послании. Их там – целый букет: льготная 6-процентная ставка по ипотеке для семей с двумя и более детьми на весь срок действия жилищного кредита; выплата многодетным семьям по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки; снижение налога на жилплощадь с расчетом по каждому ребенку; освобождение многодетных семей от налога на земельные участки размером в шесть соток; увеличение выплат за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов; общее снижение налоговой нагрузки по принципу «больше детей — меньше налог».

Господдержка многодетных семей, безусловно, благое дело. Но дело не только в ней: мусульманские семьи и до принятия этих мер рожали и рожают много детей. А остальные – нет и не торопятся. Нужно, наверное, чтобы тезис о том, что многодетная семья – норма, укрепился в головах подавляющего большинства россиян. Вне зависимости от вероисповедания.

Всеволод Нерознак