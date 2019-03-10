К столу! Есть ли будущее у гастротуризма в России?

Эксперты в эфире НСН рассказали о российских продуктах, интересных иностранным туристам.

На развитие российской отрасли из федерального бюджета планируется направить около 21 млрд рублей. Финансирование запланировано в рамках государственной программы «Культура и туризм 2019-2021», сообщил замруководителя Федерального агентства по туризму Николая Королёва.

По информации представителя федерального агентства одновременно идет подготовка новой госпрограммы по проблемам туризма.

Министру экономического развития Максиму Орешкину предложили внести гастрономический туризм в список приоритетных в разрабатываемой целевой федеральной программе. С инициативой выступила Ассоциация гастрономического туризма. В письме, направленном ассоциацией Орешкину, говорится, что согласно мировым трендам, именно гастрономический туризм может стать «локомотивом развития внутреннего и въездного туризма».

Ресторатор Аркадий Новиков в ходе интервью НСН отметил перспективу развития гастрономического туризма в приоритетном порядке. Он считает, что секрет привлекательности российского гастрономического туризма заключается во вкусных фермерских продуктах, и именно на этом стоит делать акцент, а не каких-то традиционных или символичных блюдах.

«Просто есть вкусные фермерские продукты, которые стали сейчас производить. Например, на днях я пробовал потрясающую, вкуснейшую утку из Калининграда. Рыбы с Дальнего Востока много хорошей. Много вкусных продуктов, которые гость может прийти и попробовать. У нас есть для этого возможности, и для этого у нас законы так построены, что можно открывать рестораны в любом месте в отличие от каких-то других стран », — отметил Аркадий Новиков.

Шеф-повар Алексей Зимин в беседе с НСН заявил, что Россия еще не готова принимать гастрономических туристов, но отметил, что важно определить цель развития гастротуризма.

«У нас национальная кухня еще не настолько развитая, чтобы это можно было продать миллиарду китайцев. С точки зрения той же привлекательности для туристов будет разнообразие юга России. Это кавказская, украинская, русская кухни или Сибирь, Дальний Восток и Север, где от бурятско-монгольской до чукотской кухни. Тут вопрос в целях и задачах. Если это часть внутреннего туризма, то это одна история, которая требует одних затрат, одних способов продвижения. Если говорить о международном туризме, то это требует значительно больших затрат и продвижения, связанного не только с самой гастрономией, но и с образом страны в глазах иностранного туриста», — заключил Зимин.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, курирующий вопросы туризма в верхней палате парламента, в беседе с НСН рассказал, на что будут потрачены 21 млрд рублей в рамках развития туризма в России до 2021 года.