Избитого в ярославской ИК-1 осужденного продолжают унижать

Ярославский областной суд отклонил все четыре ходатайства защиты сотрудников исправительной колонии номер один, обвиняемых в связи с избиением осужденного.

Обвиняемые просили заменить арест на более мягкую меру пресечения. Скандальная история, начавшаяся с публикации видеозаписи избиения осужденного восемнадцатью надзирателями в ярославской колонии, благодаря общественному резонансу вызвала едва ли не самый массовый арест сотрудников ФСИН: по делу арестованы 11 человек, замначальника колонии отделался домашним арестом. Расследование ведет центральный аппарат СК РФ. Но ни сотрудников других российских колоний это не сумело вразумить, ни злоключения избитого осужденного на этом не закончились.

Во вторник стало известно, что переведенный в другую колонию избитый в ИК-1 осужденный помещен в штрафной изолятор. По утверждению фонда «Общественный вердикт», наказание последовало после отказа арестанта мыть унитаз под видеозапись. В сообщении фонда, выдержки из которого приводит «Интерфакс», объясняется, что «по неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации и, тем более, под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных». Осужденный отказался, и это «стало формальным поводом для назначения дисциплинарного наказания», - говорится в сообщении. В фонде считают, что таким образом «администрация ИК-8 оказывает давление на осужденного, история которого стала причиной уголовного преследования администрации и сотрудников колонии №1».

Первый и единственный вопрос, который возникает в связи с этим сообщением, что же в головах у этих людей. После того, как история с пытками в ИК-1 была предана огласке, был вынужден публично извиниться перед избитым заключенным замдиректора ФСИН Валерий Максименко, кстати, единственный из системы исполнения наказаний.

«Мне стыдно за этих сотрудников… Мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», - сказал тогда Максименко.

11 надзирателей арестовано. Большой начальник вынужден публично извиняться. Министру юстиции приходится отвечать на вопросы в комитете ООН против пыток, накануне заседания которого и разразился скандал. Кругом идут проверки исправительных учреждений. А изобретательные сотрудники колонии номер восемь продолжают «прессовать» главного фигуранта скандала на весь мир, тогда как первыми должны сторониться его как черт ладана. Неужели вообще ни единого проблеска мысли под фуражкой?

Всеволод Нерознак