«Из области научной фантастики». Эксперт о кремлевской системе мониторинга соцсетей

ФОТО: flickr/Jorge Quinteros

В агентстве «Социальные сети» в эфире НСН рассказал, почему Россия может оказаться впереди планеты всей по мониторингу соцсетей.

СМИ сообщили о разработке новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», которая позволит отслеживать в социальных сетях жалобы и положительные отзывы граждан на действия властей. Позже их будет сортировать администратор и направлять по профилям в региональные министерства и муниципалитеты. Те, в свою очередь, будут обязаны отреагировать на сообщение в социальной сети. Система будет отслеживать Facebook, Instagram, «ВКонтакте». «Одноклассники» и Twitter. Инициировал её разработку Кремль, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН назвал подобную систему научной фантастикой.

«Я не верю ни в какие автоматические системы мониторинга общественного мнения. Автоматические системы могут измерить “среднюю температуру по палате”, сказать в целом, благополучен ли тот или иной регион. Когда это касается анализа и сообщения конкретного человека, то здесь мы никуда не уходим от человеческого фактора. За последние десять лет коммерческие бренды накопили колоссальный опыт по работе с этими жалобами. Та же самая “Почта России” активно занимается поиском сообщений в соцсетях, отслеживанием реакции. Это всегда живые администраторы, модераторы. Автоматические системы – это всё-таки что-то из области научной фантастики», - убеждён эксперт.

По словам Дениса Терехова, в других странах только начинают задумываться о мониторинге социальных сетей.

«3-4 года назад один мой приятель у которого большая IT-компания в США, с удивлением от меня узнал, что в РФ кто-то читает какие-то жалобы и ими интересуется. Например, Демократическая партия США только три года назад начала задумываться о том, можно ли как-то мониторить социальные сети. Хотя в России этим занимаются уже десятилетиями. Так что я не удивлюсь, что не только российские хакеры впереди планеты всей, но и мониторинговые системы», - подчеркнул Терехов.

Стоит отметить, что по информации СМИ мониторинговая система уже работает в 10 регионах. К ней начали подключать субъекты РФ с марта 2018 года. В основном, это регионы, в которых в сентябре пройдут выборы губернаторов, сообщает Ura.ru . При это подчёркивается, что к концу года работа системы будет распространяться на всю страну.