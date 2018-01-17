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Общество

Из Мексики в Россию не могут вылететь около 500 туристов

17 Января 2018 в 10:29
Из Мексики в Россию не могут вылететь около 500 туристов

Российские туристы не могут вернуться из Мексики - порядка 500 пассажиров чартерного рейса высадили из самолета в Канкуне.

Рейс был задержан в связи с требованием мексиканской службы эмиграционного контроля о депортации четырех граждан Армении, сообщает ТАСС. Отмечается, что самолет вылетит не ранее 20:00 мск 17 января.

В течение 8 часов туристы ожидали вылета, но в итоге им было отказано. За помощью россияне обратились в консульство и посольство России, отмечает РЕН ТВ. Расселением пассажиров занимаются представители сторонней турфирмы.

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