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Общество

Иоланда Чен: Год собаки должен принести нам покой и уют

1 Января 2018 в 08:00
Иоланда Чен: Год собаки должен принести нам покой и уют
Чемпионка мира по легкой атлетике в эфире НСН поздравила россиян с Новым годом.

Чемпионка мира по легкой атлетике и телеведущая Иоланда Чен в эфире НСН пожелала россиянам удачи в новом году.

«Я хочу поздравить вас всех с Новым годом. 2018 год - год собаки, год очень преданного, замечательного животного. Хочется пожелать вам улучшения ситуации, если у кого-то были трудности в год драчливого, яркого и неоднозначного петуха. Год собаки должен принести нам тишину, покой, тепло и уют в наши дома. Поэтому всем, у кого были неприятности  -  удачи, пусть она вам улыбнется, всем, у кого все было хорошо – продления этих приятных новостей, а нашим спортсменам – удачнейшего выступления на олимпийских играх в Корее», - пожелала Чен.

Напомним, российские спортсмены будут выступать на грядущих Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.

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