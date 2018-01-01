Иоланда Чен: Год собаки должен принести нам покой и уют

Чемпионка мира по легкой атлетике в эфире НСН поздравила россиян с Новым годом.

Чемпионка мира по легкой атлетике и телеведущая Иоланда Чен в эфире НСН пожелала россиянам удачи в новом году.



«Я хочу поздравить вас всех с Новым годом. 2018 год - год собаки, год очень преданного, замечательного животного. Хочется пожелать вам улучшения ситуации, если у кого-то были трудности в год драчливого, яркого и неоднозначного петуха. Год собаки должен принести нам тишину, покой, тепло и уют в наши дома. Поэтому всем, у кого были неприятности - удачи, пусть она вам улыбнется, всем, у кого все было хорошо – продления этих приятных новостей, а нашим спортсменам – удачнейшего выступления на олимпийских играх в Корее», - пожелала Чен.

Напомним, российские спортсмены будут выступать на грядущих Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.